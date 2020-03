Coronavirus, Serie A e Champions League | Novità clamorose

Il calcio è fermo da diverse settimane e gli addetti ai lavori studiano le mosse per limitare i danni. Tante proposte sul tavolo

È un periodo difficile per l’intero mondo dello sport a causa del coronavirus, la stagione calcistica si è fermata ormai da diverse settimane e si cercano soluzioni per portare a termine le competizioni in estate. Come riporta Sportmediaset, l’Uefa sta studiando diversi piani e domani ci sarà un nuovo vertice per fare il punto della situazione.

Dopo il rinvio di Euro 2020, si potrebbe pensare a un taglio del numero delle gare di Champions League ed Europa League e la cancellazione della finestra delle Nazionali programmata per giugno. In questo modo si darebbe la priorità al campionato per provare a rispettare i contratti e la fine della stagione. In Serie A l’ideale sarebbe ripartire il 2-3 maggio ma è molto difficile che accada. Se si iniziasse una settimana dopo, si andrebbe oltre la deadline del 30 giugno e potrebbe essere un problema per la burocrazia.

Serie A, stop definitivo: la proposta shock di Damiano Tommasi

Vista l’emergenza, non è da escludere anche una sospensione definitiva del campionato di Serie A. Gli addetti ai lavori stanno tenendo conto anche di questa possibile situazione e studiano il da farsi per limitare i danni. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe una nuova proposta ideata da Damiano Tommasi.

Il presidente dell’Assocalciatori starebbe pensando alla prossima stagione e potrebbe chiedere una partenza con handicap della prossima Serie A. In questo modo, a settembre le squadre non inizierebbero tutte con gli stessi punti ma avrebbero un bonus in base alla posizione di classifica che ricoprono in questa annata.

Una soluzione difficile ma si pensa a tutto pur di non rendere nulle le 26 giornate effettuate nella Serie A 2019-2020.

