Coronavirus, comunicato della Liga | Stop a tempo indeterminato

In virtù dell’aumento dei contagi, arriva una decisione dai vertici del calcio spagnolo. Comunicato lo stop a tempo indeterminato

Non si placa la diffusione del coronavirus e con il passare dei giorni tutta l’Europa è sempre più in emergenza. In Italia il numero dei casi è altissimo, più di ogni altra nazione del continente, ma anche in Spagna i contagi sono in continuo aumento. Inizialmente il calcio si è fermato in maniera momentanea, ma quest’oggi è arrivata una nuova decisione dalla RFEF (Reale Federazione Spagnola di Calcio) e La Liga.

Attraverso un comunicato ufficiale, i vertici del calcio spagnolo hanno annunciato lo stop a tempo indeterminato del campionato. Ciò significa che le estensioni del governo spagnolo riguardante lo stato di allarme saranno applicate anche al calcio e non si giocherà finché non lo deciderà il governo stesso.

