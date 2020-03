I casi positivi per il Covid-19 non intendono fermarsi neanche nel mondo del calcio. Notizie poche entusiasmanti arrivano anche dal Sudamerica

Ancora un caso di positività per il Covid-19. Questa volta è accaduto in Brasile con il presidente del Gremio, Romildo Bolzan positivo al coronavirus dopo Marco Bobsin, il vice-presidente dello stesso club di Porto Alegre anch’egli risultato positivo per COVID-19 dopo aver effettuato il tampone. Attualmente il dirigente del club sudamericano si trova sotto osservazione all’ospedale Moinhos de Vento e sta bene. Presto tornerà anche a casa per la quarantena domestica. Per quanto riguarda il presidente, il Gremio informa che è “in buona salute, asintomatico e in isolamento residenziale”. La società brasiliano aggiunge che sta “seguendo le raccomandazioni mediche e il protocollo delle agenzie di sanità pubblica”, e che “rimarrà in quarantena”.

Coronavirus, da Rugani a Maldini: quanti casi

Il primo calciatore della Serie A a risultare positivo è stato il difensore della Juventus, Daniele Rugani. In casa bianconera, poi, sono arrivati i casi Matuidi e Dybala, risultato positivo insieme alla sua fidanzata Oriana. Poi diversi casi dalla Fiorentina alla Sampdoria passando anche al Milan con Paolo e Daniel Maldini positivi al COVID-19.

Giornate dure e pesanti per tutta la popolazione mondiale a causa dell’emergenza Coronavirus. La ripresa dei vari campionati e delle competizioni europee è sempre incerta: tutto dipenderà dai miglioramenti che ci saranno nelle prossime settimane.

Dal Sudamerica all’Europa: l’effetto coronavirus non vuole arrestarsi minimamente con nuovi casi sempre più frequenti.

