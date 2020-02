Juventus, infortunio Pjanic | Il comunicato ufficiale del club

La Juventus ha comunicato le condizioni fisiche di Miralem Pjanic con un verdetto pubblicato sul sito ufficiale bianconero: ecco tutte le novità

Ancora problemi in casa Juventus. Da pochi minuti il club bianconero ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale per svelare le condizioni di Miralem Pjanic, che è uscito dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo: “Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia“. Poi si può leggere: “Per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”. Nulla di grave all’apparenza per il centrocampista bosniaco, che cercherà di recuperare in fretta e furia per farsi trovare pronto alla sfida di Champions League e al big-match del primo marzo contro l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta ‘sfrutta’ la crisi | Piano per Pellegrini

Secondo quanto svelato dall’edizione odierna de “La Stampa” il giocatore non avrebbe voluto scendere in campo contro il Brescia venendo così rischiato da Maurizio Sarri. Ora inizierà subito il recupero per tornare in campo il prima possibile. L’allenatore toscano non può fare a meno del bosniaco, che detta i tempi di gioco alla formazione bianconera. Nelle ultime settimane è venuto a mancare proprio la qualità del metodista della Juventus, che sta attraversando un periodo di forma non troppo esaltante.

Nei prossimi giorni lo stesso Pjanic cercherà di mettersi a disposizione di Maurizio Sarri, che dovrà preparare al meglio le prossime sfide decisive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco il nuovo numero 10: 15 milioni all’anno

Calciomercato Inter, il Milan tenta il sorpasso per il colpo estivo