La Lazio continua a volare e sogna lo scudetto. È il capolavoro di Simone Inzaghi, che si dimostra un tecnico importante e attira le attenzioni delle big

Ennesima notte magica di questa stagione per la Lazio, che dopo aver battuto due volte la Juventus ha steso anche l’Inter. La squadra biancoceleste si è imposta per 2-1 in rimonta dimostrandosi all’altezza delle grandi e può competere per lo scudetto. Il primo posto è distante solo un punto e c’è un vantaggio enorme, ovvero quello di non dover disputare competizioni europee durante la settimana. La testa è rivolta solo al campionato e si proverà a vincere tutte le 14 gare rimaste. La Lazio è una sorpresa ma solo fino a un certo, perché la squadra allenata da Simone Inzaghi ha iniziato un percorso già nel 2016 e ogni anno ha aggiunto qualche tassello, vincendo anche due volte la Supercoppa Italiana e una Coppa Italia.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, patti non rispettati | Nuovo caso per Sarri

Lazio, Inzaghi è l’arma in più: tante big su di lui

Gran parte del merito di questa cavalcata della Lazio va proprio al tecnico Inzaghi. In questi anni ha dimostrato saper leggere le partite e tenere il gruppo compatto. Bravo a valorizzare i giovani e gestire ogni giocatore nel migliore dei modi. Le ottime prestazioni della sua squadra potrebbero attirare le attenzioni di club importanti per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Spunta la folle contropartita

Nella scorsa estate Inzaghi era stato accostato alla Juventus e, visti i risultati, in futuro i bianconeri potrebbero tornare alla carica. Don Balon intanto lancia un’indiscrezione che ha del clamoroso, ovvero per il successore di Quique Setien il Barcellona potrebbe pensare anche all’attuale tecnico della Lazio.

Parlando di big in cerca di nuovi tecnici, magari potrebbero provarci anche PSG e Bayern Monaco visto che ormai Inzaghi è considerato all’altezza di squadre di questo calibro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Sarri | Arriva la decisione di Guardiola

Calciomercato Inter, il Milan tenta il sorpasso per il colpo estivo

M.P.