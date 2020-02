Calciomercato Inter, clamorosa bomba Eriksen dalla Spagna

La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio ha messo nuovamente Conte sulla graticola per l’esclusione di Eriksen: il danese già nel mirino di un top club

Una sconfitta pesa davvero tanto. Nella sfida-scudetto all’Olimpico contro la Lazio l’Inter ha perso punti decisivi e così Antonio Conte è tornato ad essere criticato per le sue scelte di formazione. Dopo la gara da titolare contro l’Udinese, il neo-acquisto Christian Eriksen è stato impiegato col contagocce dall’allenatore salentino. E anche le sue dichiarazioni nel post-partita non sono piaciute alla dirigenza nerazzurra: “Siamo arrivati fin qui senza di lui”. Lo stesso amministratore delegato, Beppe Marotta, aveva svelato nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport: “È già il vero Eriksen, poi è normale che ci debba essere periodo di ambientamento. Nel corso di una partita vengono impiegati 14 giocatori, abbiamo un bel gruppo. Sta poi a Conte decidere chi mettere in campo”.

Calciomercato Inter, il Real Madrid piomba su Eriksen

Come svelato dal portale spagnolo donbalon.com Eriksen, arrivato nel mercato di gennaio, sarebbe dovuto essere la ciliegina sulla torta dell’Inter. Ma si sa, Antonio Conte è sempre restio a cambiare sistema di gioco o calciatori durante la stagione soprattutto in posizioni-chiave. Così il suo futuro potrebbe essere già lontano da Milano con il Real Madrid sempre molto vicino al danese per rinforzare la zona mediana di Zinedine Zidane.

Una notizia-bomba che scombussolerà ancora di più l’ambiente nerazzurro, attualmente deluso all’indomani della sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio. Ora tutti si aspettano di vedere Eriksen dal primo minuto in campo con un leggero cambio di sistema di gioco di Conte.

In estate le dinamiche di mercato potrebbero già cambiare con l’addio anzitempo del talentuoso giocatore danese. Eriksen vuole giocare di più: sarà accontentato? Attenzione al Real.

