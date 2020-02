L’ex campione inglese a caccia di grandi giocatori per l’Inter Miami, la sua franchigia statunitense che da quest’anno parteciperà alla Major League Soccer

Andare negli Stati Uniti, precisamente al sole di Miami per chiudere la carriera. Questo è probabilmente il sogno di molti dei grandi campioni che calcano ancora i campi da gioco degli stadi più importanti d’Europa. Calcisticamente parlando, la citta della Florida oggi è rappresentata dal Club Internacional de Futbol, più semplicemente l’Inter Miami CF. Si tratta di una società fondata nel 2018 da un gruppo di investitori capitanati dall’ex stella di Manchester United, Real Madrid e Milan nota in tutto il mondo: David Beckham.

Calciomercato, Beckham ‘scippa’ la Juventus: il big a Miami!

Il piano di Beckham e soci è molto avveniristico. Nel 2022 è previsto il trasloco al ‘Miami Fredoom Park’, un progetto costato la bellezza di 900 milioni di dollari e che ovviamente oltre allo stadio da 26 mila posti comprenderà hotel, centri commerciali e persino campi per altri sport. Fra poco meno di un mese, per la precisione il 1° marzo è invece previsto il debutto ufficiale nella Major League Soccer statunitense, con la squadra rosanero allenata da Diego Alonso che dovrà vedersela coi Los Angeles Fc di Bob Bradley, papà dell’ex centrocampista di Roma e Chievo, Michael, attuale capitano del Toronto.

Come noto Beckham è molto attivo sul calciomercato con l’intento di portare a Miami a partire di giugno qualche top del ‘Vecchio Continente’. Per l’attacco, al di là di Ronaldo ora non fattibile, sembra sempre più orientato su Edinson Cavani, specie ora che per l’uruguagio appare del tutto tramontata – nel modo peggiore possibile – la pista Atletico Madrid, mentre per la difesa circolano i nomi di due super nomi, Sergio Ramos del Real Madrid e Pique del Barcellona. Entrambi appaiono non semplici da raggiungere, se non altro perché ancora contrattualmente legati ai rispettivi club, rispettivamente fino al giugno 2021 e 2022.

Per questo motivo Beckham potrebbe essere costretto a virare su altri profili, in tal senso occhio alla pista che conduce in Italia, in casa Juventus. L’ex campione inglese, ripetiamo, cerca un difensore esperto e conosciuto oltre che ovviamente affidabile ai massimi livelli, ecco allora che nella sua mente potrebbe balenare l’idea Chiellini. Il capitano bianconero è appena rientrato, seppur parzialmente, col gruppo dopo l’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dello scorso settembre. Il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ scade proprio a giugno, in pieno Europeo e, visto che è vicino a compiere 36 anni, è possibile anche che possa dire sì all’eventuale proposta dell’Inter Miami. Negli States avrebbe modo di chiudere la carriera con meno stress e magari iniziarne un’altra come dirigente, sfruttando appieno le due lauree.

