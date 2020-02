Calciomercato Juventus, tutto su Pogba: le cifre

Calciomercato Juventus, i bianconeri preparano il grande colpo Pogba: il ritorno del francese è possibile, ecco le cifre dell’affare

Il calciomercato invernale, in Serie A, si è chiuso con i grandi colpi Ibrahimovic per il Milan ed Eriksen per l’Inter. La Juventus ha partecipato in maniera soltanto indiretta, acquistando sì il futuro crack Kulusevski, ma soltanto per la prossima stagione. Il CFO bianconero Paratici è stato maggiormente impegnato sul fronte cessioni. La rosa andava sfoltita dagli esuberi e così hanno fatto le valigie Mandzukic, Perin, Pjaca ed Emre Can. I campioni d’Italia affilano però le armi in vista dell’estate, dove saranno protagonisti assoluti, alla caccia di almeno un colpo a sensazione per portare top players a Torino.

Calciomercato Juventus, il piano per Pogba: tutte le cifre

Il colpo che Paratici sogna più di tutti è il ritorno del grande ex, Pogba. Il centrocampista francese non ha mai spezzato il filo che lo lega ai bianconeri ed è ormai deciso a lasciare il Manchester United. ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione per provare a capire quali saranno le cifre dell’affare. L’arrivo di Bruno Fernandes è indice del fatto che i ‘Red Devils’ sanno perfettamente che al termine della stagione l’addio è a questo punto molto probabile. Il giocatore spinge per andare via e, considerato che il suo contratto è in scadenza, la richiesta dei britannici dovrà essere giocoforza molto inferiore ai 150 milioni di euro paventati tempo fa. Si partirà molto probabilmente da una cifra intorno agli 80 milioni, quella spesa per l’acquisto di Fernandes, ma l’inserimento del Real Madrid, che ancora non ha mollato, potrebbe far lievitare di nuovo il prezzo intorno ai 100 milioni. Lo United, in questo modo, non registrerebbe una minusvalenza.

