Calciomercato Juventus, rottura con Raiola | Salta un affare clamoroso!

Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano sulla rottura tra Mino Raiola e un top club europeo che fa saltare un affare clamoroso con protagonista un big bianconero

Mino Raiola c’è sempre e comunque sotto i riflettori del calciomercato. L’agente brilla attraverso i suoi assistiti ma spesso e volentieri di luce propria, il più delle volte in modo negativo. Giusto oggi su ‘Don Balon’, al famoso e ricco agente viene imputato di aver fatto saltare di un affare clamoroso che avrebbe coinvolto due grandi club da un po’ in splendidi rapporti, come conferma lo scambio Pereira-Marques: vale a dire Juventus e Barcellona.

Calciomercato, Raiola ‘rompe’ col Barcellona e il big resta alla Juventus

Secondo il portale spagnolo il Barcellona stava addirittura ragionando sulla possibilità di mettere le mani su de Ligt in questa finestra di gennaio, dopo non esserci riuscito nella scorsa estate. Pagato 75 milioni di euro e con un ingaggio di circa 12 bonus compresi, fin qui il giovane olandese ex capitano dell’Ajax ha profondamente deluso le attese tanto da essere scavalcato – complice pure un infortunio – dal turco Demiral nelle gerarchie di Maurizio Sarri.

Sul più bello, ovvero dopo il gol segnato alla Roma nella gara disputatasi ieri sera all’Olimpico e vinta 2-1 da Cristiano Ronaldo e compagni, il centrale turco ha riportato un grave infortunio che lo mette fuori gioco fino praticamente al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, De Ligt-Barcellona si può fare a giugno

“Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”, recita la nota ufficiale della Juve riguardo l’infortunio dell’ex Sassuolo che consente al classe ’99 di riprendersi la maglia da titolare. E proprio questo aspetto, stando a ‘Don Balon’, ha spinto Raiola ad interrompere il dialogo col Barça chiudendo all’ipotesi di addio ai bianconeri appena sei mesi dopo lo sbarco a Torino. Un addio che, ovviamente, avrebbe avuto del clamoroso e che è la vera notizia (tutta da confermare che dà il sito spagnolo.

La retromarcia di Raiola sancirebbe la ‘rottura’ tra lo stesso procuratore e il Barça, già alle prese con la questione panchina e che adesso rischia di rimanere col cerino in mano. Tradotto, senza il sostituto di Umtiti che in Spagna danno come sicuro partente. Il rapporto tra Raiola e la società azulgrana potrebbe comunque ‘ricucirsi’ in ottica giugno, quando l’affare de Ligt ha chance di tornare in auge.

