Calciomercato, bomba Allegri-Barcellona | Con lui tre top dalla Serie A!

Calciomercato, Massimiliano Allegri in corsa per la panchina del Barcellona: l’ex tecnico della Juventus punta a rinforzi di spicco in Serie A, tutti i nomi

Anche a stagione in corso, il valzer degli allenatori è sempre attuale. Numerose squadre riflettono sul futuro prossimo e pianificano cambi in panchina. Tra le situazioni più scottanti, al momento, quella di Valverde sulla panchina del Barcellona. L’ex tecnico dell’Athletic Bilbao non è mai stato particolarmente amato al Camp Nou e la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid di sicuro non ha rafforzato la sua posizione, anzi. Un esonero prima della fine della stagione sarebbe clamoroso e arriverebbe soltanto con un fallimento prematuro in Europa. Ma al termine dell’annata, sembra davvero probabile che il ‘Txingurri’ dica addio ai blaugrana. La panchina catalana, secondo il ‘Mundo Deportivo’, sarebbe stata offerta a Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus si sta godendo un anno sabbatico, ma attende offerte particolarmente interessanti per ripartire alla grande. E allenare Messi e compagni sarebbe di certo una sfida di altissimo profilo.

Barcellona, mercato grandi firme per Allegri: i tre nomi top in Serie A

Il Barcellona ripartirebbe sicuramente di slancio sul mercato, cercando innesti di qualità assoluta. In tal senso, Allegri avrebbe le idee molto chiare e chiederebbe di pescare a piene mani in Serie A. Tre i nomi principali che avrebbe in testa. In primis, un suo fedelissimo dell’avventura in bianconero, vale a dire quel Miralem Pjanic che andrebbe a occupare la slot centrale di centrocampo da regista. Il futuro del bosniaco alla Juve, di fronte a un’offerta particolarmente intrigante (a partire almeno da 80 milioni di euro), è tutt’altro che scontato. Accanto a lui, un altro nome top della mediana del nostro campionato. Un obiettivo che Allegri ha inseguito a lungo, quando era a Torino, senza che si concretizzasse mai alcuna trattativa. Parliamo di Milinkovic-Savic, il serbo che sembra ormai pronto per il salto in un top club. Lotito sa che, continuando così, trattenerlo alla Lazio sarà praticamente impossibile e attende un assegno a tre cifre per liberarlo. Il terzo nome sulla lista di Allegri riguarda invece la difesa e può tornare a sua volta d’attualità per il mercato blaugrana. Kalidou Koulibaly sta vivendo una stagione complicata a Napoli, senza Champions nella prossima stagione gli azzurri saranno probabilmente costretti a cessioni pesanti. Il senegalese è sulla lista dei partenti, serve una cifra elevata per convincere De Laurentiis ma non fuori mercato come poteva essere uno o due anni fa.

