Calciomercato, operazione in dirittura d’arrivo | Torna l’attaccante

La Fiorentina ha aperto il 2020 con un buon pareggio in casa del Bologna. L’1-1 finale in realtà porta più di qualche rammarico, visto che il gol del vantaggio di Benassi è stato pareggiato da Orsolini in pieno recupero e per di più con una autentica prodezza su calcio di punizione. Ma l’atteggiamento da parte della truppa di Iachini, lungo tutto l’arco del match, è piaciuto. E’ mancato l’istinto per chiudere la partita nella fase chiave, si può guardare comunque con positività al prosieguo della stagione.

Calciomercato Fiorentina, colpo Cutrone a un passo: ci siamo

Anche nella gara contro i rossoblu’, come detto, è sembrato mancare ciò di cui si è sentito il bisogno per tutto il girone d’andata. Un bomber capace di buttarla dentro. Il ds Pradè si sta muovendo per dare a Iachini un attaccante capace e la scelta è ricaduta su Patrick Cutrone. Il giovane attaccante ex Milan non ha trovato, fin qui, grandissima fortuna in Inghilterra a Wolverhampton e, come noto, tornerebbe molto volentieri in Italia. Appena 3 reti totali in 24 presenze, molte delle quali, specie in campionato, da subentrato. Il giocatore gradirebbe ricominciare in Serie A e i viola gli darebbero l’opportunità di ripartire. Il collega Nicolò Schira riferisce che la Fiorentina e l’attaccante avrebbero trovato l’intesa per un contratto fino al 2024, da 2,4 milioni di euro di ingaggio a stagione più bonus. Non c’è ancora, invece, l’accordo tra il club toscano e i Wolves. Pradè avrebbe proposto agli inglesi un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro dopo 18 mesi, vale a dire a giugno 2021. Il Wolverhampton però chiederebbe cifre maggiori. L’impressione è che l’accordo possa essere trovato, ma si tratta di un’operazione complessa in cui vanno limati dei dettagli di fondamentale importanza per la conclusione dell’affare. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Fiorentina pronta ad accogliere l’attaccante e che intanto deve fare di tutto per blindare i suoi gioielli, almeno fino al termine della stagione per raggiungere l’obiettivo minimo della salvezza.

