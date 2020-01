Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza il possibile acquisto da parte del Tottenham di Mourinho di un giocatore da tempo nei radar bianconeri

Il Tottenham irrompe sul calciomercato con l’obiettivo di regalare dei rinforzi a José Mourinho. Il tecnico portoghese vuole anzitutto un attaccante per sopperire all’assenza di Kane colpito dall’ennesimo serio infortunio. Nelle scorse ore è stato accostato agli ‘Spurs’ anche il nome di Piatek, che il Milan potrebbe vendere già in questa sessione di fronte a una proposta importante. Sul polacco ci sono altri club inglesi, in particolare l’Aston Villa che sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Mourinho vuole anche un terzino: Paratici a rischio beffa!

Le richieste di Mourinho non si limitano comunque solo al centravanti. Secondo ‘Don Balon’ il 56enne di Setubal ha chiesto al patron Levy anche dei rinforzi in difesa, nello specifico sulle corsie esterne. Il prescelto sarebbe Nelson Semedo, suo connazionale in forza al Barcellona e da tempo obiettivo sensibile della Juventus anch’essa intenzionata ad inserire linfa nuova sulle fasce. Il CFO Paratici ne parla da tempo col suo agente Jorge Mendes, che è poi lo stesso dello ‘Special One’. Il potente manager si trova così tra due fuochi: chi ‘accontentare’, i bianconeri con cui dall’affare Cristiano Ronaldo ha stretto un’importante ‘alleanza’ di mercato oppure uno dei suoi più illustri assistiti?

Calciomercato Juventus, Semedo da Mourinho: le cifre

Mourinho potrebbe spuntarla su Semedo perché gli ‘Spurs’ sembrano essere disposti ad accontentarlo fin da subito. Del resto la società blaugrana pare abbia dato dei segnali di apertura alla vendita immediata del 26enne nativo di Lisbona. Sempre per ‘Don Balon’, l’allenatore del Barça Valverde non stravede per l’ex Benfica e di conseguenza non si opporrebbe alla sua partenza.

D’accordo con la cessione, a quanto pare, anche Leo Messi che sappiamo avere un peso enorme nello spogliatoio e nelle scelte di mercato della società azulgrana. Semedo ha una clausola risolutiva da 100 milioni di euro ma potrebbe partire per meno della metà, precisamente di fronte a una proposta da 30-35 milioni.

