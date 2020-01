Calciomercato Milan, flop a centrocampo: nuovo contatto per l’addio

Dopo appena un anno il matrimonio tra Lucas Paqueta e il Milan sembra essere giunto già ai titoli di coda. Nuovi contatti con Leonardo per il suo possibile addio.

Non solo Piatek nella lista di calciatori in uscita dal Milan. Il polacco infatti lo scorso gennaio arrivò in rossonero insieme ad un giovane di belle speranze di nome Lucas Paqueta. Un’altra operazione da circa 35 milioni pesante per la dirigenza milanista che sperava in un apporto decisamente diverso da parte dell’ex centrocampista del Flamengo. Il giovane brasiliano dopo sei mesi di crescita alla corte di Gattuso è poi piombato in una fase involutiva con Giampaolo prima e Pioli poi. Mai efficace quando chiamato in causa, Paqueta è pian piano anche scivolato indietro nelle gerarchie interne della mediana rossonera facendo pensare ad una possibile cessione. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, il PSG non molla Paqueta: nuovo contatto

Dopo appena un anno quindi il matrimonio tra Lucas Paqueta e il Milan sembra essere giunto già ai titoli di coda. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sul brasiliano c’è da registrare sempre il forte interesse del PSG di Leonardo, lo stesso dirigente che lo portò 12 mesi fa in rossonero. Nella giornata di ieri infatti ci sarebbero stati nuovi contatti tra il club parigino e Eduardo Uram, agente del giovanissimo centrocampista verdeoro.

Il Milan dal canto suo però per cedere Paqueta vorrebbe rientrare dell’intera spesa fatta lo scorso anno incassando circa 35 milioni di euro in modo tale da non far registrare una minusvalenza.

