L’Inter lo manda in Germania con lo scambio: pazienza finita

La decisione dell’Inter è irrevocabile: lo scambio si farà, già pronto un addio alla squadra di Simone Inzaghi

Un primo posto in campionato che sta già dando indizi importanti su quello che sarà il prosieguo stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi. Il recente successo in Champions League, a San Siro contro il Benfica, lascia tracce più che positive per il passaggio del turno.

4 punti al pari della Real Sociedad nel Girone D e la voglia di arrivare lontano, come fatto qualche mese fa: la finale di Istanbul è un ricordo vivo nella mente di Simone Inzaghi che sa bene di avere a disposizione un gruppo forte, compatto e recentemente rimpolpato da talenti che stanno già dando una mano enorme. Su tutti Marcus Thuram, strappato al Milan con un colpo da maestro di Marotta che a zero ha fatto dimenticare in un batter d’occhio un certo Romelu Lukaku. Il 26enne di Parma ha già segnato 3 gol e firmato ben 6 assist in 9 presenze complessivo: un rendimento da urlo, con gli interisti pronti a goderselo ancora a lungo.

Sarà un mese bollente per la ‘Beneamata’ che dovrà fronteggiare sfide decisamente incisive nel percorso che porterà l’Inter a lottare per i vertici fino a fine stagione. Torino, Salisburgo, Roma e Atalanta: da questo punto di vista, Simone Inzaghi tenterà lo straordinario en plein che potrebbe già creare un distacco dalla concorrenza. Ma in casa Inter non è tutto oro ciò che luccica visto che l’allenatore piacentino, in questi primi due mesi, ha ravvisato delle note dolenti e deludenti che porteranno a inevitabili scelte di mercato già nel mese di gennaio.

Marotta lo scarica subito: scambio a centrocampo

Nei limiti del possibile, Simone Inzaghi sta testando a fondo la sua rosa con l’idea di segnalare chi dimostri di non essere all’altezza dell’Inter in questa stagione. Ed in tal senso un profilo su tutti ha deluso su ogni fronte ed è pronto a fare le valigie nel 2024.

Si tratta di Kristjan Asllani, centrocampista acquistato dall’Inter per poco meno di 15 milioni di euro e che non sta affatto convincendo l’allenatore piacentino. Inzaghi è pronto a scaricarlo e così pure Beppe Marotta che avrebbe intenzione di piazzare il centrocampista in un clamoroso scambio in Germania.

Occhi in casa Wolfsburg dove l’Inter da tempo segue il profilo di Mattias Svanberg, centrocampista 24enne e nazionale svedese. Asllani, dunque, difficilmente rimarrà a Milano l’anno prossimo: da capire come andranno gli eventuali sondaggi per la partenza del 21enne albanese nel mese di gennaio.

Svanberg, nelle prime 7 presenze stagionali, ha già firmato 2 assist vincenti: bottino assolutamente inesistente quello di Asllani che non è andato oltre le 5 apparizioni con appena 119′ sul rettangolo verde.