Prezzo altissimo: la Juve rischia

La Juventus ha messo gli occhi su un talento in rampa di lancio ma la strada è in salita. Il colpo rischia di sfumare.

Quarto posto a 12 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta (quella rovinosa sul campo del Sassuolo). È stato un avvio di stagione in chiaroscuro per la Juventus, a -4 dalla vetta della classifica e alle prese con diverse criticità già palesatesi nella scorsa stagione e fin qui rimaste irrisolte. Massimiliano Allegri, che fissato come obiettivo la qualificazione in Champions, si è detto comunque soddisfatto del rendimento dei suoi. Un pensiero condiviso dal club, disposto comunque ad intervenire sul mercato ad inizio anno.

A gennaio, ad esempio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli cercherà di regalare al proprio tecnico uno tra Domenico Berardi e Georgiy Sudakov. La valutazione dell’ala destra del Sassuolo e del fantasista di proprietà dello Shakhtar Donetsk sfiora i 30 milioni e prima di piazzare l’affondo decisivo il dirigente dovrà vendere uno dei componenti dell’attuale rosa. I riflettori, in tal senso, sono puntati su Samuel Iling-Junior, finora impiegato con il contagocce dal tecnico (3 presenze) e seguito dall’Everton e dall’Aston Villa.

Possibile, inoltre, lo sbarco a Torino di un centrocampista in caso di squalifica di Paul Pogba per la vicenda doping. Il nome più caldo, al momento, è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il manager, infine, ha iniziato a muoversi al fine di individuare un giovane di talento capace di sostituire al meglio Alex Sandro. Il contratto del brasiliano (ai box a causa di un infortunio rimediato in allenamento) termina il 30 giugno 2024 e, salvo sorprese, non verrà rinnovato. Da qui la necessità di acquistare un nuovo terzino sinistro in grado di fornire contributi constanti in zona offensiva.

Juventus, la concorrenza aumenta per il giovane talento

Nei radar della Vecchia Signora, in particolare, è finito Valentín Barco la cui avventura al Boca Juniors è destinata ad interrompersi presto. Il 19enne, infatti, non intende prolungare con i Xeneizes che hanno preso così la decisione di venderlo subito così da monetizzare la sua partenza ed evitare di perderlo a parametro zero. Giuntoli, come detto, si è iscritto alla corsa ma tagliare il traguardo non si preannuncia facile.

Il motivo è da ricercare nel fatto che l’argentino, autore di un gol e tre assist in 22 apparizioni, fa gola a mezza Europa. A lui sono interessati il Brighton di Roberto De Zerbi ed il Real Madrid tuttavia la Juve dovrà guardarsi soprattutto dalla concorrenza del Manchester City, disposto a mettere sul piatto 20 milioni. Ovvero il doppio rispetto all’attuale valutazione di Barco, pronto a sbarcare in Europa per rivestire un ruolo di primo piano.