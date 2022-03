L’agente esce allo scoperto: “Asllani? Ecco dove andrà”

Tra i talenti più ambiti della nostra Serie A c’è sicuramente l’empolese Asllani, conteso tra molti top club

Andreazzoli ha avuto parole al miele per Asllani assicurando a più riprese che in futuro “diventerà un giocatore importante”. Ora il ragazzo sta trovando più continuità nel centrocampo dell’Empoli e il suo destino sembra essere in uno dei top club di Serie A.

Albanese, di soli vent’anni (classe 2002), Asllani si sta imponendo come mediano davanti alla difesa sotto la guida di Andreazzoli. Dopo una prima parte di stagione passata in panchina, da febbraio in poi il talento ha preso in mano le redini del centrocampo dell’Empoli, diventandone il regista titolare.

Ora su di lui si sono posati gli occhi di moltissimi top club italiani. Milan, Inter e Napoli sono di certo interessate e hanno già provato anche a sondare il terreno con il suo agente. Sul suo futuro, però, si è sbilanciato l’intermediario Mario Cenolli ai microfoni di Calciomercato.it, spiegando dove potrà andare nella prossima stagione.

Asllani: Milan, Inter o Napoli? Risponde l’agente

Nell’intervista alla ‘CMIT TV’ l’agente ha rivelato di aver parlato in questi giorni proprio con Asllani. Il suo futuro, secondo lui, non è nè all’Inter, nè al Milan, ma quel che è certo è che “resterà in Italia”.

Cenolli dice chiaramente che Asllani dovrà “andare in una società dove può giocare“, così da potersi mettere in mostra al meglio. Ecco che in questo momento spunta fuori il nome del Napoli: “Napoli? Non si sa mai… – sostiene l’agente – Ovviamente questa è una mia opinione”.

Rispetto al no secco delle milanesi, per i partenopei è apparso un cauto e velato ottimismo. Vedremo nella sessione di calciomercato estiva se il futuro del talento empolese sarà alla corte di Luciano Spalletti o altrove in Serie A.