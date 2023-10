Via due ‘senatori’: in casa Milan scatta l’allarme

Il Milan non sta andando bene in Champions League: partenza lenta e c’è il rischio di non qualificarsi agli ottavi. In questo caso c’è un serio pericolo che riguarda la conferma di due big

I tifosi del Milan si aspettavano una partenza in Champions League migliore: i rossoneri sono reduci da due pareggi consecutivi, tra l’altro senza gol. Due 0-0 contro Newcastle e Borussia Dortmund. Il girone del Milan è molto difficile: l’altra squadra è il Paris Saint Germain e di certo non sarà facile superare il turno.

Ecco perché sta montando la preoccupazione. Non tanto per i due pareggi, ma per il fatto che la squadra di Pioli non è riuscita a segnare. Come anche l’allenatore ha sottolineato, anche una vittoria sarebbe bastata a guardare al futuro con più ottimismo. E invece due punti sono pochi, soprattutto perché all’orizzonte ci sono le due partite contro il Paris Saint Germain in sequenza.

Forse la squadra di Luis Enrique non sta vivendo un ottimo momento, ma rimane comunque una formazione estremamente competitiva. E per questo che i rossoneri devono stare attenti. Ovviamente c’è il rischio concreto di non riuscire ad accedere agli ottavi, e questa sarebbe una batosta molto pesante per il Milan.

Milan, senza gli ottavi di finale due big sono a rischio

Ci sarebbe un grave ammanco economico, che rischia pure di far saltare qualche conto. Ad esempio, la conferma di giocatori fondamentali come il portiere Maignan e il terzino Theo Hernandez sarebbe difficile. Sia per le richieste che continuamente ci sono per questi due giocatori, sia perché il Milan ha già approcciato col rinnovo per entrambi. Ma senza gli introiti Champions tutto diventerebbe difficile. La squadra rossonera fa i conti con ingaggi alti, e la società deve necessariamente puntare sulle risorse della Champions League per poterli gestire al meglio. E quindi non si può neanche escludere una clamorosa partenza dei due importanti giocatori.

Forse non tutti e due, ma ad esempio Theo potrebbe essere nel mirino di qualche club di Premier League, sempre senza dimenticare il costante rischio che arriva dall’Arabia Saudita e le sue insidie. Pioli sa che l’obiettivo deve essere provare a superare il turno, anche se il girone nel quale è finito il Milan è sicuramente molto complicato. Non poteva andare peggio al sorteggio, e purtroppo le prime due partite hanno confermato che i rossoneri si trovano in un raggruppamento molto complicato.