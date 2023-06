Offerta folle: bye bye Theo Hernandez

Il futuro di Theo Hernandez, a sorpresa, potrebbe essere ben lontano dal Milan: l’offerta in arrivo è clamorosa

In casa Milan tira aria di cambiamento. Dal licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara che ha di fatto aperto ad una nuova era, fino alle possibili – ed alcune assai probabili – partenze dalla rosa di Pioli durante il calciomercato estivo.

Una sessione bollente, all’insegna del cambiamento, che ha già registrato il ritiro dal calcio giocato di un’icona come Zlatan Ibrahimovic. Adesso, però, c’è un altro nome che rischia di lasciare senza parole i tifosi del Milan: Theo Hernandez. Ennesima annata importante per il laterale transalpino, con 4 gol e 5 assist vincenti in 45 presenze. Il futuro dell’ex terzino del Real Madrid potrebbe, però, a sorpresa essere lontano da Milanello. L’indiscrezione arriva dalla Spagna dove viene specificato chi potrebbe farsi avanti già nelle prossime settimane.

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, ci sarebbe un club in particolare pronto a farsi avanti con una proposta da urlo per Theo Hernandez, già durante l’attuale sessione di calciomercato. Si tratta del Manchester United, che ha chiuso miracolosamente al terzo posto in Premier League qualificandosi alla prossima Champions League. Parrebbe che un fondo qatariota sia disposto ad acquistare il club di Manchester e come priorità – in caso di passaggio di proprietà – vi sarebbe rilanciare il progetto dei ‘Red Devils’.

Addio Theo Hernandez: ecco cosa sta succedendo

L’intenzione è solo una: torna a vincere in Premier League e al contempo tentare anche di arrivare il più lontano possibile in Europa. Per farlo serviranno innesti di assoluto valore ed il primo sulla lista sarebbe proprio Theo Hernandez. Il terzino francese ha confermato tutta la sua classe durante l’annata, aiutando il Milan ad arrivare tra le prime quattro in campionato e sfiorando la finale di Champions League.

Il 25enne di Marsiglia, ormai attestatosi tra i migliori al mondo nel suo ruolo, ha firmato fino al 2027 con il club di via Aldo Rossi. Nonostante ciò, il suo futuro potrebbe essere già nei prossimi mesi nel calcio inglese. Perchè i ‘Red Devils’, delusi da Luke Shaw e Tyrell Malacia sono pronti a darsi da fare regalando l’ex Real Madrid a ten Hag. La cifra sul piatto è molto vicina a quella richiesta dal Milan per l’eventuale partenza di Theo: ben 60 milioni di euro.

Una proposta che porterebbe, se ufficiale, a delle riflessioni doverose da parte di Cardinale e del suo staff. E con il recente addio di Paolo Maldini a cui Theo Hernandez è legatissimo, qualcosa tra il giocatore ed i vertici rossoneri potrebbe anche essersi rotto. Chi vivrà, vedrà: intanto l’opzione Premier League rimane viva più che mai tra le possibilità del gioiello francese.