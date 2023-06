Milan, addio al bomber: resta in Serie A

L’attaccante si appresta a salutare il Milan. Per lui però la prossima destinazione potrebbe comunque essere in Serie A.

Uno dei reparti sul quale il Milan dovrà maggiormente intervenire è quello offensivo. Il rituro di Ibrahimovic lascia un vuoto numerico che dovrà essere colmato. D’altro canto anche l’età anagrafica avanzata di Giroud impone riflessioni, mentre calciatori come Origi al momento non sembrano essere quelli su cui fare affidamento per il nuovo Milan.

Grande lavoro attende i nuovi uomini mercato del Milan che dovranno gioco forza muoversi per trovare almeno un nuovo attaccante. Nome che quasi certamente non sarà quello di Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante rossonero, quest’anno in presto al Lecce, è rientrato alla base, dopo il contro-riscatto del Milan, ma non sembra aver convinto i rossoneri della bontà di una sua eventuale riconferma.

Il classe 2002 in questa stagione ha siglato 6 reti tra campionato e Coppa Italia, compreso il pesantissimo rigore che ha regalato ai salentini la matematica salvezza. Numeri che, se da un lato hanno contribuito alla permanenza del Lecce in Serie A, dall’alto non sono stati in grado di fornire a Colombo un biglietto da visita sufficiente per una conferma al Milan. Il suo futuro però potrebbe comunque essere in Serie A, visto che su di lui ci sarebbe il Bologna. Il Milan in questo caso sarebbe orientato verso un altro anno di prestito.

Milan, come cambia l’attacco: ecco chi potrebbe arrivare

Come detto, Ibra si è ritirato, Origi non garantisce quel peso offensivo che i rossoneri cercano, mentre un altro anno con il peso del reparto offensivo sulle spalle del solo Giroud potrebbe essere un azzardo troppo grande per un Milan che, dopo una stagione in chiaroscuro, cerca conferme. Il rientro alla base di Lorenzo Colombo, nonostante una buona stagione a Lecce, è solo temporaneo e il ragazzo potrebbe presto rifare le valige direzione Bologna.

Il nome caldo su cui si stanno orientando i rossoneri è quello di Marcus Thuram. Il figlio dell’ex stella di Parma e Juventus Lilian ha il contratto in scadenza tra pochi giorni ed ha già fatto sapere di voler esplorare le opportunità del parametro zero. Un’occasione ghiottissima per le big d’Europa che potrebbero prelevare a zero un calciatore che, nell’ultima stagione, ha messo a segno 16 gol tra Bundesliga e Coppa di Germania con la maglia del Borussia M’Gladbach. Il Milan monitora la situazione, ma deve anche fare i conti con una serie di altre pretendenti. Una su tutte il PSG. I rossoneri però, dal canto loro, potrebbero far leva sulla centralità garantita a Thuram.