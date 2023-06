Dalla Roma al Milan, Scamacca con lo scambio ‘due per uno’

Il Milan e la Roma si contenderanno Scamacca, pronto a lasciare la Premier dopo la deludente stagione al West Ham. Pronta la strategia.

La Roma ed il Milan si incroceranno più volte, nel corso della sessione estiva del mercato. Sia i giallorossi che i rossoneri, ad esempio, hanno messo nel mirino Davide Frattesi in procinto di lasciare il Sassuolo dopo l’ottima stagione disputata (7 gol in campionato).

Non solo: nei radar di entrambi i club è finito anche Gianluca Scamacca, la cui avventura al West Ham si è rivelata meno soddisfacente di quanto sperato. Il classe 1999 ha totalizzato appena 3 reti in Premier League, andando incontro a numerose prestazioni negative che lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie del tecnico David Moyes. Gli “Hammers”, anche alla luce del grave infortunio che lo ha costretto a chiudere in anticipo la stagione, non lo ritengono incedibile.

Anzi, hanno già fatto sapere alle pretendenti di essere disposti a sedersi al tavolo delle trattative per discutere la cessione dell’ex Sassuolo. I giallorossi lo vogliono per sostituire Tammy Abraham, che nel corso dell’ultima partita della Serie A ha rimediato una trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: una tegola inaspettata, che ha cambiato i piani di mercato del direttore generale Tiago Pinto rendendo obbligatorio l’acquisto di un nuovo numero 9.

I capitolini sono al lavoro su diverse altre piste (Mateo Retegui e Roberto Firmino) ma Scamacca rappresenta l’opzione più gradita, anche dal punto di vista dei costi. Il Milan, dal canto suo, è alla ricerca di un bomber dopo il flop registrato da Divock Origi e da Ante Rebic.

Scamacca nel mirino della Roma e del Milan: rossoneri pronti al 2×1

Il belga era sbarcato in città nella scorsa estate a parametro zero, con l’obiettivo di diventare il principale riferimento offensivo della squadra di Stefano Pioli. La realtà, però, si è rivelata diametralmente opposta rispetto ai sogni: l’ex Liverpool, infatti, ha messo a referto appena 2 gol e un assist. Un bottino deludente che, inevitabilmente, ha alimentato le voci relative ad un possibile addio.

Il croato, invece, non è andato oltre quota 3 reti e 2 passaggi vincenti senza mai convincere fino in fondo nelle volte in cui è stato impiegato. Il Milan, quindi, proverà a proporli entrambi al West Ham per arrivare a Scamacca. Un 2×1 che consentirebbe ai rossoneri di tagliare due elementi ritenuti non più funzionali al progetto e prendere una punta desiderosa di riscattarsi. La Roma, però, non intende fare da comparsa. Il duello sta per iniziare.