Elisabetta Canalis rimane in accappatoio, visione bollente

Elisabetta Canalis resta sempre al top sui social, le sue ultime foto fanno impazzire i numerosi fan dell’ex velina.

È un periodo decisamente importante per la showgirl, che è sempre più a suo agio sulle passerelle. Una vetrina importante, a confermare anche come l’età sembra non passare mai per la bellezza proveniente dalla Sardegna.

Da vent’anni è la protagonista dei sogni italiani, rimanendo sempre una delle donne più affascinanti nello spettacolo italiano. Pur centellinando le sue presenze televisive, Elisabetta Canalis è sempre rimasta nel cuore dei fan, che non dimenticano i tempi in cui era una velina, passando poi le altre esperienze.

La 40enne è sempre stata protagonista, nello spettacolo ma anche per le sue discusse storie d’amore. Bobo Vieri e Reginaldo tra i calciatori più famosi, ma anche un’insolita love story con il comico Maccio Capatonda, i cui dettagli sono stati nascosti nel corso del tempo. La Canalis è rimasta così sempre una delle donne più osservate, ha continuato a mantenere vivo l’interesse nelle pagine di gossip, e anche sui social non nasconde la sua sensualità.

Canalis, l’accappatoio infiamma i fan

È una sfilata a renderla protagonista per un noto marchio, sfilando con passione e dimostrando di reggere benissimo il passo con le ventenni. Una forma smagliante che deriva dal tanto allenamento in palestra e non solo, andando anche a fare qualche combattimento di kick boxing con discreti risultati. Canalis in forma e occhi che si moltiplicano, le attenzioni non mancano mai.

Elisabetta Canalis in accappatoio fa il pieno dei like. Sguardo ammiccante e voglia di giocare con l’obiettivo, per la showgirl non è mai il momento di prendersi troppo sul serio. Anche il commento alle foto lo dimostra: “Allo scoccare della mezzanotte l’incantesimo svanirà e ti ritroverai sul treno Firenze-Milano”, rimpiangendo così i bei momenti passati in passerella per tornare a casa e svolgere mansioni decisamente più noiose per il quotidiano.

Non si annoiano di certo i supporter on line, un nutrito numero di followers che aumenta con costanza. I dati su Instagram sono importanti, ha ben tre milioni e mezzo di fan, ricevendo anche il supporto dalle sue colleghe glamour come Diletta Leotta. La Canalis ora vorrà tornare maggiormente protagonista proprio in Italia al di là delle passerelle e, come spesso accade, nell’estate cominciano a maturare le prime ipotesi per la stagione prossima in tv. Un po’ come accade nel calcio, c’è chi potrebbe trovare spazio a partire da settembre.