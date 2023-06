Vestito cortissimo: Jovana da bollino rosso

L’ultimo foto pubblicata da Jovana Djordjevic ottiene grandi numeri: gambe spettacolari e sguardo da urlo.

I tifosi di Lazio e Chievo Verona ricorderanno sicuramente la figura di Filip Djordjevic, attaccante che ha impattato discretamente sul nostro campionato senza tuttavia lasciare veramente il segno. Ma, a dirla tutta, quando si pensa al serbo non si può non fare riferimento alla moglie.

Jovana Djordjevic non ha bisogno di presentazioni e gli appassionati di calcio la ricordano molto dettagliatamente viste le forme di cui dispone. La bellissima moglie dell’ex centravanti serbo è sbarcata in Italia nel 2014 e si è innamorata sin da subito del nostro Paese decidendo di rimanervi anche negli anni successivi.

Jovana e Filip hanno avuto due figli, entrambi nati a Roma. Il primo di nome Noel è nato nel 2015, mentre nel 2017 è venuto alla luce Leon. La Djordjevic ha insomma diversi motivi per amare l’Italia e la maggior parte dei suoi fans, non a caso, sono italiani. Jovana è una delle modelle più apprezzate del momento e sui social domina incontrastata grazie alla sua bellezza statuaria e che non passa mai di moda.

Jovana Djordjevic, ennesimo scatto mozzafiato

Gran parte del successo Jovana lo ha costruito sui social, dove conta 365mila followers, ma a dirla tutta il suo lavoro l’ha portata persino in televisione partecipando a diversi programmi tv di successo. Poi non va dimenticata la sua carriera da modella: in tempi recenti ha sfilato per vari brand di moda di caratura mondiale.

Tuttavia, la modella passa gran parte del tempo sul suo profilo social Instagram: grazie agli scatti la 31 enne serba raccoglie numeri straordinari e che attirano sempre più pubblico. Il motivo è pressoché detto. Basta guardare l’ultimo scatto pubblicato dalla serba che non solo colpisce per sensualità e fascino, ma permette di farci capire il motivo del successo di Jovana.

In una delle ultime foto pubblicate su Instagram infatti, Jovana Djordjevic ha voluto mostrarsi con un vestito cortissimo mentre passeggiava nei pressi delle spiagge di Ibiza, meta amata dalla trentunenne. Nell’immagine postata la modella indossa degli occhiali da sole scuri e un vestito color argento che quasi brilla e che valorizza appieno il suo Lato B.

La Djordjevic ha uno sguardo carico di erotismo che punta verso il fotografo. Non bastano mille parole per descrivere la bellezza che abbiamo di fronte. E ricordiamo che l’estate è appena cominciata e Jovana è pronta a viverla da protagonista.