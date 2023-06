Costume minuscolo: Sara Croce è rovente

Sara Croce in costume, una visione destinata a monopolizzare l’estate: bikini striminzito, il suo fisico è un capolavoro

Il copione dell’estate social è come sempre delineato e saranno in tante le bellezze del web che si contenderanno le attenzioni e i like degli ammiratori. Nelle prime file, di sicuro, possiamo annoverare Sara Croce, il cui fascino ci conquista sempre di più.

La 25enne pavese è diventata una delle principali icone di bellezza e sensualità nostrane dopo gli anni trascorsi ad Avanti un Altro, dove teneva fede, eccome, al nome di scena che le era stato assegnato, quello della Bonas. Sara si era affermata come una delle presenze fisse dello show, dopo aver sconvolto il pubblico italiano nei panni di Madre Natura a Ciao Darwin. Dunque, per diverse stagioni ha fatto parte della ‘scuderia’ di bellezze da capogiro agli ordini di Paolo Bonolis.

Lasciando però il quiz show un anno fa per dare un punto di svolta alla sua carriera e lanciarsi verso nuove esperienze. La delusione nel cuore dei fan si è mitigata ben presto. Sara è attivissima sui social, come ben sappiamo, e negli ultimi dodici mesi ci ha tenuto costantemente aggiornati sulle novità nella sua vita personale e professionale.

Sara Croce, silhouette incontenibile: la temperatura sale come non mai, davvero divina

Come modella, ha ormai fatto il salto di qualità e si è guadagnata tanta visibilità anche a livello internazionale, dopo il periodo trascorso negli Stati Uniti. I fan continuano a seguirla con vera e propria adorazione, la sua bellezza inconfondibile ci accompagnerà anche nei mesi estivi.

E ha già iniziato a fare strage di cuori. Sara si è già concessa una prima puntata a Capri, uno dei suoi luoghi preferiti. Un altro è Ibiza, dove in costume la ammiriamo in questo scatto, davvero più in forma che mai.

C’è piuttosto poco da dire, in verità, la sua silhouette sinuosa e perfetta in praticamente ogni dettaglio parla da sola. Il costume striminzito fatica a contenerne le forme prorompenti, il suo sguardo magnetico fa il resto e ci fa innamorare di lei ancora una volta. Commenti estasiati, like che non finiscono più, Sara non si smentisce mai. Temperature altissime sulla sua bacheca, il milione di followers su Instagram la omaggia come di consueto e si prepara a godersi una lunghissima serie di immagini come questa.