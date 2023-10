Addio Roma, Mourinho ha deciso: bomba di mercato pazzesca

Davvero una bomba quella che rimbalza dalla Spagna, una notizia su José Mourinho che ha letteralmente spiazzato tutti.

Ha abituato ormai il mondo del calcio a stupirsi per lui, l’allenatore – non a caso – è detto lo ‘Special One’, José Mourinho. Il portoghese negli anni è diventato un vero e proprio personaggio che anche chi non segue il calcio ha imparato a conoscere, tra pubblicità e dichiarazioni che poi vengono riportate su tutti i notiziari per il loro modo curioso di porsi. Mou è così, o lo si ama o non lo si apprezza.

Stavolta però non è stato lui a lasciare tutti di stucco, o meglio, non volontariamente. La notizia bomba sul conto dell’allenatore della Roma arriva direttamente dalla Spagna, dove il tecnico ha sicuramente diversi amici tra i media, avendoci allenato per diversi anni. Lo ‘Special One’ infatti è stato prima secondo al Barcellona e diversi anni dopo, tecnico del Real Madrid.

Bomba dalla Spagna: Mou ha detto no

Secondo quanto raccolto da todofichajes.com, il sessantenne portoghese starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di dire addio ai giallorossi a fine anno. Ora però, sempre secondo le voci derivanti dalla Spagna, al tecnico non interesserebbero più rumors club ma navigherebbe per una nuova intrigante opportunità.

Le ultimissime anzi, vorrebbero il tecnico di Setúbal alla ricerca della panchina di una nazionale. Al momento c’è un contratto valido fino al 30 giugno 2024 che lega l’allenatore alla società capitolina e – a dire il vero – il rinnovo però continua a tardare. Al momento sembra anzi distante anni luce e difficilmente il tecnico proseguirà in giallorosso. Tra questi però c’è anche lo scarso rendimento, almeno al momento, dei giallorossi. Con l’ingaggio di Mou che certo non è bassissimo, anche in società potrebbero volerci pensare bene.

Ad ogni modo il portoghese si starebbe ancora guardando attorno. Il Brasile ha un accordo con Ancelotti ma al momento non c’è nessuna ufficialità: in caso di clamorosi colpi di scena – con il mancato arrivo del tecnico verdeoro – la panchina della nazionale brasiliana potrebbe essere consegnata Mourinho. Al momento questa pista appare comunque molto remota.

Secondo todofichajes.com, potrebbero liberarsi presto panchine per lui golose come quelle di Inghilterra o Francia nei prossimi mesi. Difficile l’Italia visto l’arrivo recente di Luciano Spalletti: quel che è certo è che Mou sembra pronto per una nuova avventura in Nazionale.