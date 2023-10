Esonero in casa Napoli, rivelazione choc

In casa Napoli non cessa il clima di cambiamento, ma ci sono anche episodi del passato che ancora devono essere del tutto chiariti.

Napoli-Real Madrid è stata una partita con tanti confronti nel mezzo. Il pubblico ancora una volta ha atteso sulle spine l’approccio di Victor Osimhen alla gara e all’ambiente, dopo le ultime turbolente settimane. Tutto ciò è accaduto sotto lo sguardo vigile di Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, che ha assistito alla gara dagli spalti del Maradona, al termine della stessa a ‘Chiringuito TV’ ha parlato della situazione del bomber nigeriano: “Sta bene e il rinnovo è pronto”.

La questione potrebbe essere finalmente chiusa. Ma chiaramente soltanto la firma sancirà tale pace. Nel frattempo, grande curiosità c’era anche rispetto al ritorno a Napoli di Carlo Ancelotti. Un allenatore che ha goduto e gode di grande credito e successi dovunque, mentre sotto l’ombra del Vesuvio ha vissuto probabilmente la sua epoca sportiva più complicata. A tal punto che l’avventura si è conclusa con ammutinamento della squadra ed esonero del tecnico.

Uno dei dati curiosi di questo match di Champions League è stato proprio che il tecnico insieme ai giocatori del Real Madrid ha soggiornato in ritiro all’Hotel Vesuvio, ovvero il posto esatto in cui nella notte del 10 dicembre del 2019 Aurelio De Laurentiis comunicò all’allenatore la decisione sulla sua permanenza in panchina.

Napoli, ritorna Ancelotti e gli spettri del passato: l’inattesa rivelazione

Ne è passato di tempo e anche di rancori, almeno da parte del numero uno del Napoli. Ancora all’emittente spagnola post-match ha parlato dell’incontro con Carlo Ancelotti, limitandosi a rispondere: “È un grande e con lui non ho nessun problema. Come persona e allenatore non si discute”. Tuttavia, non c’è ancora stato modo di rivedersi nonostante la vicinanza in occasione di Napoli-Real Madrid e ciò potrebbe far emergere che non tutte le ferite si sono sanate.

D’altronde Marco Varriale, proprietario del ristorante ‘Borgo Antico’ in cui era solito andare Carlo Ancelotti, è intervenuto a ‘Relevo’, ricordando l’avventura del tecnico a Napoli e ha rivelato che, appena appresa la notizia dell’esonero, i giocatori non furono per niente felici:

“Sapemmo della notizia mentre eravamo qui e tutti corsero all’Hotel Vesuvio, arrivarono i giornalisti ma anche alcuni giocatori ed erano molto dispiaciuti per la decisione”.

Una storia che ha ancora molte crepe e che sicuramente trovò più parti in disaccordo. Non soltanto mancava il feeling fra presidente e allenatore, ma anche un gruppo di giocatori non fu convinto o contento della decisione dei vertici circa Carlo Ancelotti. Molte versioni diverse della storia e verità che continuano a saltare fuori.