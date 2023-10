Napoli, scontro con i giornalisti: il messaggio è chiaro

Il Napoli si appresta a giocare in Champions League contro il Real Madrid, ma in casa azzurra bisogna registrare un altro tweet contro i giornalisti.

Dopo un inizio difficile, il Napoli di Rudi Garcia ha trovato finalmente la direzione giusta. Gli azzurri, infatti, hanno vinto gli ultimi due turni di campionato e l’hanno fatto in maniera netta. La prima vittoria è arrivata nel turno infrasettimanale contro l’Udinese di Andrea Sottil (sconfitta per 4-1), mentre la seconda è giusta sabato scorso in trasferta contro la sorpresa di queste prime giornate, ovvero il Lecce (battuto per 0-4).

Tuttavia, oltre alle due vittorie ottenute negli ultimi due turni del campionato di Serie A, la cosa più importante in casa Napoli è il ritorno della tranquillità. Dopo i casi che hanno riguardato prima Khvicha Kvaratskhelia e poi Victor Osimhen, infatti, tra le fila della squadra guidata da Rudi Garcia è decisamente tornato il sereno.

Il Napoli è ora atteso dalla gara di Champions League di domani contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Per gli azzurri quella contro gli spagnolo sarà ovviamente una gara difficile, ma potrebbe rappresentare anche l’occasione di chiudere definitivamente la crisi di queste prime settimane della stagione. Tuttavia, in attesa del match contro i ‘Blancos’, in casa partenopea bisogna registrare un altro tweet ‘contro’ i giornalisti.

Napoli, Carlo Alvino attacca chi ha criticato la squadra di Rudi Garcia: “La canea urlante di sedicenti opinionisti”

Carlo Alvino ha infatti criticato chi ha attaccato fortemente il Napoli in questi ultimi giorni. Ecco il tweet del noto giornalista partenopeo: “E come sempre accade in questa città, quando la canea urlante di sedicenti opinionisti esperti di calcio inizia il gioco al massacro contro società, tecnico e squadra ecco che arriva puntuale la risposta del campo che zittisce la muta di cani! E’ storia!”.

In queste settimane, infatti, il Napoli di Rudi Garcia è stato travolto dalle polemiche. Il primo bersaglio di queste critiche è stato, ovviamente, il tecnico francese. In molti, di fatto, hanno ribadito che l’ex allenatore della Roma stesse rovinando il giocattolo perfetto creato da Luciano Spalletti, diventato ora la nuova guida tecnica della Nazionale italiana.

Tuttavia, oltre a Rudi Garcia, le polemiche non hanno risparmiato davvero nessuno. Sia società che parco giocatori, infatti, sono stati criticati. Il club per la campagna acquisti dell’estate appena terminata, i calciatori per la mancanza della cosiddetta ‘fame’ che ha portato l’anno scorso alla vittoria di uno Scudetto storico.