Giuntoli senza pietà: scambio anti Napoli

Il ds della Juventus è pronto a scatenarsi con un grande colpo: clamorosa beffa per il Napoli di De Laurentiis

Tra alti e bassi la Juventus di Massimiliano Allegri sta portando avanti una stagione che, chiaramente, è sicuramente di transizione. Perchè la mancanza delle coppe europee resta un peso importante a cui si dovrà, molto presto, porre rimedio.

Una Juventus competitiva, in grado di tornare a lottare per lo Scudetto e magari vincerlo tra non molto. È questo il pensiero e la speranza dei vertici bianconeri che la scorsa estate, nonostante un mare di critiche ricevute, ha deciso di ripartire ancora una volta da Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano, dopo un biennio più che dimenticabile, è chiamato ad una immediata reazione sul campo: la sua squadra dovrà qualificarsi alla prossima Champions League.

Un obbligo che, alle giuste condizioni, potrebbe pure trasformarsi in un’opportunità Scudetto che adesso pare molto lontana. Cristiano Giuntoli ha le idee molto chiare su quelle operazioni che la Juventus dovrà portare avanti per plasmare un futuro roseo. A partire da un importante rinforzo a centrocampo che, probabilmente, arriverà già quest’anno.

Il motivo è riconducibile a Paul Pogba, alla squalifica in arrivo per la positività al testosterone che può in buona parte compromettere la carriera del 30enne francese. Caccia al potenziale sostituto già partita da diverse settimane, con il nome di Khèphren Thuram del Nizza – costosissimo – che piace parecchio.

Scambio Juve-Atalanta: Napoli al tappeto

Ma intanto Giuntoli è pronto ad apparecchiare un capolavoro di trattativa che in un lampo metterebbe alle strette la sua ex società: il Napoli campione d’Italia in carica. Il neo ds pare fortemente intenzionato a tornare alla carica per uno dei gioielli della Serie A che piace parecchio proprio agli azzurri.

Si tratta di Teun Koopmeiners, gioiello olandese classe 1998 che con la squadra di Gasperini ha raggiunto un livello altissimo. 7 presenze tra campionato ed Europa League, 2 reti ed 1 assist vincente per l’ex AZ Alkmaar che il club di De Laurentiis ha tentato di regalare a Garcia la scorsa estate.

La Juventus, per bruciare una volta per tutte la concorrenza del club partenopeo, sarebbe disposta ad imbastire un clamoroso scambio con l’Atalanta: Moise Kean sul piatto, per smuovere la ‘Dea’ e lo stesso Gasperini e offrire ad Allegri uno dei gioielli del futuro.

Ci sarà da lavorare e valutare, ma il ritorno di fiamma bianconero per Koopmeiners può avere un doppio effetto: rinforzare pesantemente la Juventus e allo stesso tempo strappare al Napoli uno dei futuri sogni di mercato.