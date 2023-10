Panchina a De Rossi, colpo di scena in Serie A

Clamoroso colpo di scena in serie A: Daniele De Rossi può finire su una panchina del nostro campionato, attesi sviluppi nelle prossime ore

Daniele De Rossi può fare ritorno in serie A, questa volta da allenatore. L’ex giocatore della Roma è finito prepotentemente nel mirino di un club che potrebbe presto chiamarlo in quanto sta riflettendo sulla posizione dell’attuale tecnico. De Rossi – che da qualche anno ha avviato la carriera da allenatore – fin qui è stato assistente nell’Italia di Mancini e poi ha fatto una breve comparsata alla SPAL l’anno scorso, non riuscendo ad evitare la retrocessione dei ferraresi.

L’ex centrocampista si è rimesso in gioco e ora attende il progetto e la chiamata giusti. Potrebbero arrivare direttamente dalla serie A, e quindi ripartire subito dal massimo campionato. La dirigenza sta riflettendo in quanto la stagione è partita male e il tecnico vede il suo futuro a forte rischio.

La squadra che vorrebbe affidargli la propria panchina è la Salernitana di Iervolino e De Sanctis. Attualmente i campani navigano in brutte acque, solo 3 punti fin raccolti e sono in piena zona retrocessione. Non è arrivata ancora la vittoria e sono diverse le brutte prestazioni fin qui accumulate. Ecco perché Paulo Sousa è più in bilico che mai.

Panchina a De Rossi, l’ex Roma torna in serie A?

L’ex tecnico della Fiorentina sta pagando anche un mercato partito in ritardo da parte della dirigenza campana e le frecciatine tra le parti non sono mai mancate. Dopo la salvezza tranquilla della scorsa stagione conquistata a suon di pareggi e punti strappati alle big, in questa annata le cose sono cambiate.

Sin da quei colloqui estivi che il portoghese aveva avuto “in gran segreto” con Aurelio De Laurentiis per andare al Napoli. Da lì è come se si fosse rotto qualcosa tra il tecnico e la piazza, con conseguenti malumori, frecciatine e dissidi.

Il giudice supremo però resta il campo che al momento dice Salernitana in zona retrocessione e zero vittorie. Ha pesato anche il caso Dia e l’assenza di un giocatore in grado di fare la differenza negli ultimi sedici metri, a parte l’evergreen Candreva.

Iervolino riflette se cambiare subito o concedere un’ultima opportunità all’allenatore questa domenica contro il Monza. Anche perché dopo ci sarà la sosta e più tempo per ragionare. Ad ogni modo De Rossi è alla finestra ed è pronto a tornare in serie A.