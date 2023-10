Addio Juve: tre mesi di stop e nuovo acquisto KO

La notizia dell’infortunio appena capitato al giocatore ha rovinato i piani della Juventus: la società bianconera è rimasta spiazzata.

Nonostante i risultati altalenanti e le prestazioni non proprio convincenti, che hanno di nuovo scatenato diverse critiche sui social, Allegri si è detto soddisfatto dei suoi uomini e ha sottolineato che la squadra è in crescita anche sul piano fisico. Effettivamente rispetto allo scorso anno il tecnico toscano può contare sulla totale ripresa di un giocatore determinante come Federico Chiesa, che sembra essere tornato quello del periodo precedente al brutto infortunio al legamento crociato.

Tuttavia, proprio in queste ore i tifosi juventini devono fare i conti con una notizia che non avrebbero mai voluto ricevere: il probabile nuovo acquisto, infatti, è costretto a fermarsi per un tempo decisamente lungo. Stiamo parlando di Kieran Tierney, 26enne difensore della Real Sociedad in prestito dall’Arsenal. Lo scozzese ha infatti riportato un serio problema al tendine del ginocchio durante il derby vinto dal club di San Sebastian contro l’Athletic Bilbao (3-0).

Tierney, arrivato la scorsa estate in prestito dai Gunners, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi di gioco per un periodo non inferiore a tre mesi. I tifosi della Real Sociedad rivedranno quindi in campo il 26enne scozzese nel 2024. Il tecnico dei baschi, Imanol Alguacil, dovrà fare a meno del giocatore anche per le successive gare di Champions League, compreso il match a San Siro contro l’Inter.

L’infortunio di Tierney è una beffa anche per la Juve: ecco perché

Come accennato si tratta di una tegola anche per la Juventus. La Real Sociedad, infatti, dovrà necessariamente sondare il mercato per andare alla ricerca di un valido sostituto di Tierney. Stando ai rumors che provengono da San Sebastian sembra che il primo nome sul taccuino del club basco sia quello di Jose Luis Gayà, difensore e capitano del Valencia.

Come riportato anche dal sito Elgodigital.com, già la scorsa estate la Real Sociedad aveva fatto un tentativo per strappare Gayà al Valencia e regalare un’importante pedina a Imanol Alguacil. L’affare non è andato in porto ma l’impressione è che a gennaio la Real Sociedad tenterà un nuovo assalto per il giocatore.

Un problema per la Juve, che aveva individuato proprio il 28enne del Valencia e della Nazionale spagnola come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Anche i bianconeri avevano bussato alla porta del club iberico qualche mese fa per provare a capire la fattibilità dell’operazione. Jose Luis Gayà ha ancora un contratto fino al 2027 e il Valencia chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.