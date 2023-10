Maignan è già un ricordo, Calabria ‘porta’ il numero uno

Il portiere del Milan rimane saldamente in rossonero ma il futuro potrebbe riservargli sorprese: ecco il profilo su cui potrebbero puntare la società

È ancora presto per parlare di calciomercato, siamo ancora a inizio campionato e solo ora le squadre stanno carburando tra impegni in campionato e nelle coppe europee.

Tra queste spicca il Milan che sta dando ottime risposte ai tifosi e soprattutto a Stefano Pioli: all’allenatore parmigiano è stato dato un ruolo diverso, è diventato una sorta di manager all’inglese in grado quindi di dire la sua anche in sede di calciomercato. E durante l’ultima sessione, dove il Diavolo come è noto ha stravolto la rosa usando con sapienza i milioni di Sandro Tonali, ha dimostrato di saper lavorare egregiamente a stretto contatto con dirigenza e scouting rossonero.

Ci sarà bisogno della competenza di tutte queste componenti anche l’estate prossima quando, con molta probabilità, le attenzioni delle big europee saranno tutte dedicate a Mike Maignan, portiere considerato tra i più forti in Europa e nel mondo.

Milan, futuro Maignan: ecco chi potrebbe sostituirlo

È ancora abbastanza prematuro parlare di calciomercato, così come è impossibile definire le strategie di mercato del Milan. Ma è innegabile che lontano dai riflettori i dirigenti stiano lavorando a più non posso per capire come ci si potrebbe comportare sia a gennaio che la prossima estate. Il futuro di Maignan è tema di dibattito interno: il portiere francese, il cui contratto scadrà nel giugno 2026, è legato ai colori rossoneri, lo sta dimostrando tramite prestazioni convincenti.

Però il mercato è sempre il mercato e qualora una big europea dovesse presentarsi con una cifra astronomica per l’ex Lille le cose potrebbe cambiare: la società lo ha dimostrato con il caso Tonali, venduto in Premier League malgrado fosse il faro del centrocampo di Pioli. Per questa ragione si dovrebbe iniziare a capire a quale profilo starebbe pensando il Milan per sostituire l’ex Lille nel caso in cui decidesse di partire.

Un nome già lo si potrebbe fare e proviene direttamente dalla Liga, da un club che più degli altri dedica anima e corpo al proprio settore giovanile: l’Athletic Bilbao. Il portiere in questione è Julen Agirezzabala, 22enne scuola Athletic, in questo momento secondo di Unai Simon.

Il classe 2000 è un profilo molto interessante e potrebbe finire sul taccuino di Moncada per un motivo semplice: fa parte dell’agenzia YouFirst, la stessa che cura gli interessi del capitano Davide Calabria, il che potrebbe essere un indizio interessante. Il Bilbao lo valuta 7/8 milioni, una cifra ad hoc e che si sposa perfettamente con la politica sostenibile decisa da Gerry Cardinale. Staremo a vedere se il Milan deciderà di puntare sul prospetto basco.