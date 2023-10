Caso Ronaldo, scontro Juve: vuole subito 19 milioni

Cristiano Ronaldo e la Juventus: è ancora scontro tra le parti. Ecco quello che sta accadendo nelle ultime ore: la verità

Una voglia immensa di continuare a regalare le sue magie, anche in Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo cercherà a tutti i costi di ricevere le mancate mensilità durante il periodo del Covid dal club bianconero. La fase è cruciale per trovare una soluzione fattibile per tutti: ecco il motivo principale. Cosa sta succedendo? Scopriamolo subito.

Un addio ricco di polemico per Cristiano Ronaldo. Il capitolo Juventus è stato macchiato da dinamiche negative accadute durante il periodo del Covid: ora è ancora scontro con il club bianconero. Il campione portoghese sta vivendo un’altra parentesi suggestiva in Arabia Saudita facendo da apripista agli altri top player, come Benzema e Neymar, che sono sbarcati da poco in questa nuova terra calcistica e ricca di storia. Non finiscono così le polemiche intorno alla Juventus, che dovrà risolvere in tempi brevi un nuovo caso che arriva dal passato.

Caso Ronaldo, la verità: ecco cosa sta succedendo

Il campione portoghese ha voluto così cambiare completamente stile di vita. Il calcio in Arabia Saudita sta riscuotendo un successo notevole portando alla ribalta un movimento davvero insolito. Lo scontro con la Juventus prosegue senza porre fine a questo procedimento: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il caso Ronaldo non è ancora stato risolto. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è stata una nuova udienza per la causa del portoghese che avrebbe richiesto subito i 19,5 milioni di euro che riguardano le mensilità sospese per il Covid. Il campione lusitano, ora in Arabia, resta l’unico calciatore in grado di aver fatto ricorso al Collegio Arbitrale per denunciare i mancati stipendi di quel periodo.

I legali della Juventus hanno svelato come la richiesta di CR7 sia priva di fondamento, visto che sarebbe presente la liberatoria sottoscritta dal calciatore: in caso di addio, non gli spettava più nulla. Dopo pochi mesi così lo stesso Ronaldo si è trasferito al Manchester United, prima della rottura definitiva anche con i Red Devils. Dall’altra parte gli avvocati di Cristiano Ronaldo hanno dichiarato ancora che si tratti di un accordo non rispettato: nonostante le decisioni che avverranno in Italia a breve, il caso finirà da sensazione al Tas di Losanna. Lo stesso campione portoghese continua a richiedere gli stipendi che gli spettano: ed ora cosa succederà? Staremo a vedere.