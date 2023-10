Adani vs Allegri, distrutto in diretta: “Lo dica in Rai!”

Il tecnico bianconero è finito nel mirino dell’ex difensore. Ma le sue critiche feroci non piacciono proprio a tutti…

La Serie A è iniziata da sette giornate ed è già possibile fare un primo bilancio. Quello della Juventus può definirsi tutto sommato positivo: con 14 punti, ottenuti in virtù di quattro vittorie e due pareggi, la squadra bianconera si trova al terzo posto in classifica a pari merito con Napoli e Fiorentina. Tuttavia, nonostante i risultati siano in linea con le aspettative del club, Massimiliano Allegri è stato preso di mira da parecchi addetti ai lavori.

L’idea di base dei critici è che Allegri non si ancora riuscito a dare alla squadra né una precisa identità né una mentalità vincente. Fatto evidenziatosi soprattutto nella partita contro l’Atalanta, pareggiata 0-0 senza mai assumere un atteggiamento da top club. Peraltro, le dichiarazioni del tecnico toscano a margine della gara (“I ragazzi hanno fatto una partita tosta.

Potevamo fare qualcosa in più, ma su questo dobbiamo migliorare”) hanno trasmesso l’impressione che il buon Max stesse quasi festeggiando il punto ottenuto, un po’ come fanno gli allenatori di una compagine di provincia. E qui veniamo al dunque…

Allegri-Adani, De Paola interviene in gamba tesa

La prestazione e l’atteggiamento della Juventus contro l’Atalanta hanno infatti scatenato le feroci critiche di Lele Adani, ex difensore di Inter e Brescia ed attualmente opinionista televisivo.

“Allegri ha capito tutto, è la persona perfettamente collocata in questo paese. Ottiene tutto, dando niente, senza nemmeno sforzarsi e prendendovi per il culo. Perché vi fa credere che la Juve a Bergamo deve stare tutta la partita nella sua metà campo e voi ci credete. L’avvocato Agnelli non avrebbe mai permesso di far passare per buono un pareggio a Bergamo per scelta”, ha detto Adani ai microfoni della Bobo TV. Considerazioni che non sono passate inosservate.

Molti appassionati, ed anche qualche tifoso della Juventus, hanno applaudito Adani in quanto ritengono che l’ex difensore abbia fotografato al meglio la situazione in casa bianconera. Ma c’è anche chi, invece, non ha gradito la sua sfuriata. Uno di questi è il giornalista Paolo De Paola. “Un commento su quello che ho sentito oggi di Adani su Allegri, ho trovato cose sgradevoli”, ha affermato l’ex direttore del Corriere dello Sport in un’intervista rilasciata ai microfoni di TV Play.

Poi ha affondato il colpo esortando il 49enne emiliano a fare certe osservazioni in un contesto più autorevole della Bobo TV: “Se ha tutta questa voglia di dire certe cose le deve dire in RAI, non su Twitch. Lì si misura il coraggio, inutile dire voi non lo dite mai, voi chi? Prima di criticare qualcuno così aspramente anche a livello personale dovrebbe misurarsi”.

De Paola ha infine chiosato: “Io critico Allegri da anni, ma non è quello il modo giusto di farlo. Penso l’abbia fatta fuori dal vaso, si può criticare ma non in quel modo”. Insomma, polemiche su polemiche, e il calcio è bello anche per questo.