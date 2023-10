Calciomercato Juventus, colpo di Giuntoli: nuovo talento per Allegri

La Juventus continua a monitorare attentamente profili da urlo per il presente e per il futuro: nuovo colpo di Giuntoli

Saranno mesi di transizione in casa bianconera per poi tornare alla ribalta in maniera costante. Un taglio netto col passato per aprire nuovi orizzonti: la Juventus ha intrapreso così una nuova strada con nuovi dirigenti di alto profilo per riportare i bianconeri dove meritano. Il possibile colpo di Giuntoli per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nei giorni scorsi il neo-ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha svelato gli obiettivi futuri della compagine bianconera per arrivare a competere nuovamente con le altre big d’Europa. C’è stata così una rivoluzione globale per puntare sempre più in alto dando sempre un occhio al bilancio, che è stato il problema principale degli ultimi anni. Tante spese folli che non hanno portato a nulla di buono: ormai la vittoria del campionato manca da tanti anni per non parlare dei successi in campo internazionale. La Juventus ha iniziato un nuovo corso con la voglia di imporsi nuovamente ai massimi livelli: ecco il nuovo profilo suggestivo per Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, la rivoluzione totale: ecco il nuovo colpo

In poco tempo è cambiata anche la strategia di mercato della Juventus che punterà sui talenti semi-sconosciuti: niente più spese pazze per i campioni, ma sarà tutto centellinato per il bene economico della società torinese.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, da tempo sul taccuino di Giuntoli c’è il nome del trequartista ucraino Sudakov. Classe 2002, è stato lanciato in prima squadra allo Shakhtar Donetsk da Roberto De Zerbi. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha cambiato un po’ i suoi obiettivi rinchiuso insieme alla moglie incinta nel bunker dopo essersi sposato. Il suo debutto da urlo è arrivato nel 2020 in Champions League contro il Real Madrid: ora

Georgiy Sudakov ha conquistato tutti collezionando già nove presenze in Nazionale maggiore. Un talento tutto da scoprire con la sua voglia di imporsi anche nei maggiori campionati europei. La Juventus vorrebbe regalare un nuovo colpo a Massimiliano Allegri, che ha lanciato già tanti giovani bianconeri titolari in Prima Squadra. Da Miretti a Fagioli passando per Yildiz: un cambio di prospettiva rispetto a quello che avveniva in passato. I bianconeri vogliono tornare alla ribalta quanto prima con nuovi innesti di qualità.