L’ex Inter in panchina: il Milan pensa già al futuro

Il futuro di Stefano Pioli torna nuovamente in forte discussione: al suo posto spunta una pista tutta nerazzurra

Il Milan è tornato a brillare, dopo il convincente successo per 2-0 a San Siro contro la Lazio. Gli uomini di Pioli sembrano aver ormai gettato alle spalle la figuraccia nel derby, con una vetta conquistata meritatamente al pari dell’Inter.

È chiaro, sarà una lotta serrata tra diverse grandi del nostro calcio, ma il Milan vuole proprio arrivare fino in fondo alla corsa Scudetto. Intanto, però, l’ottobre del ‘Diavolo’ promette di essere davvero tosto, con diverse grandi sfide che sia in Serie A che in Champions League tracceranno una via ben marcata per il futuro del ‘Diavolo’.

A gennaio, poi, la dirigenza potrebbe tornare a valutare alcuni acquisti nelle zone del campo dove Stefano Pioli ha già segnalato criticità preoccupanti. Non è escluso che i rossoneri possano darsi da fare nella ricerca di un grande attaccante, alternativo a Giroud nel presente e che possa prendere il posto del francese in scadenza coi rossoneri il prossimo 30 giugno.

Durante l’estate il mancato arrivo di Taremi dal Porto, più che vicino a vestire la maglia del Milan, ha ‘costretto’ Moncada e Furlani a ripiegare su Luka Jovic che ancora non ha convinto la proprietà americana. Nel frattempo, però, tornano ombre preoccupanti sul futuro in rossonero di Stefano Pioli: il tecnico emiliano potrebbe essere rimpiazzato a giugno da un nome a dir poco clamoroso.

Addio Pioli: il Milan spinge per l’ex Inter

La crescita del Milan per mano di Stefano Pioli, sin dal suo approdo in una situazione assolutamente critica nell’ottobre 2019, è stata esponenziale. Il culmine è stato certamente lo Scudetto nella stagione 2021/22: un vero e proprio capolavoro nel quale il tecnico di Parma ha inciso pesantemente.

Nonostante sia stato più volte confermato dalla proprietà, il suo futuro potrebbe essere lontano da Milanello a partire dell’estate prossima. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, Pioli potrebbe essere rimpiazzato nientemeno che da Thiago Motta. L’ex centrocampista dell’Inter sta facendo grandi cose alla guida del Bologna, dopo aver convinto anche alla guida di Genoa e Spezia.

Il club di via Aldo Rossi apprezza molto il lavoro di Thiago Motta che, in scadenza con i rossoblù proprio durante l’estate 2024, potrebbe fare al caso del Milan per aprire un nuovo ciclo vincente. Un’eventuale coraggiosa decisione, visto che andrà pure compreso come i tifosi rossoneri accoglierebbero uno degli eroi del ‘Triplete’ interista.

Il legame tra Thiago Motta e la ‘Beneamata’, però, sembrerebbe non essere un ostacolo per la dirigenza di via Aldo Rossi: se il capitolo Pioli dovesse infine chiudersi, l’ultima suggestiva idea di Moncada e Furlani porta proprio all’allenatore del Bologna.