Dalla Juve al Real: 15 milioni a gennaio

In attesa del derby di sabato contro il Torino di Ivan Juric, in casa Juventus bisogna registrae delle novità in sede di calciomercato.

Dopo il successo nel primo turno infrasettimanale della stagione di martedì scorso all’Allianz Stadium contro il Lecce di Roberto D’Aversa, la Juve è uscita indenne dall’insidiosa trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Gli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, hanno pareggiato con il risultato di 0-0 contro il team bergamasco.

La Juve non ha fornito una prestazione da ricordare dal punto di vista del gioco. La ‘Vecchia Signora’, infatti, nel primo tempo è stata sufficiente, ma i secondi 45 minuti sono stati contraddistinti dal solo pensiero di non prendere gol. Lo stesso Massimiliano Allegri, nelle classiche dichiarazioni post gara, ha sia mostrato la sua soddisfazione per il pareggio ottenuto che il suo rammarico per la poca precisione in fase offensiva da parte dei suoi uomini.

Una volta archiviata la trasferta di Bergamo, la Juve è attesa da un altro match molto insidio. Sabato prossimo, infatti, la ‘Vecchia Signora’ giocherà all’Allianz Stadium il derby contro il Torino di Ivan Juric. Tuttavia, in attesa della stracittadina contro i granata, in casa juventina bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Mercato, Juventus e Real Madrid su Valentin Barco del Boca Juniors: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto scritto da ‘fichajes.net’, infatti, il Real Madrid si è inserito su un obiettivo di mercato seguito da Cristiano Giuntoli, ovvero Valentin Barco del Boca Juniors. Il club spagnolo, considerando i dubbi generati da Fran Garcìa e la possibile cessione di Ferland Mendy, sta cercando di acquisire le prestazioni di un nuovo terzino sinistro.

Il giovane calciatore, classe 2004, ha dimostrato tutte le qualità nelle 21 gare giocate con la maglia del Boca Juniors. In queste partite, infatti, Valentin Barco ha sia segnato un gol che fornito 3 assist vincenti ai propri compagni. Il terzino sinistro, di fatto, rappresenta un’ottima occasione, considerando sia il fatto che a giugno scadrà il suo contratto con il club argentino che per il prezzo del suo cartellino che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Tuttavia, proprio per questi motivi, su Valentin Barco bisogna registrare l’interesse di altri club importanti europei. Oltre alla Juventus e al Real Madrid, infatti il calciatore è seguito anche da top squadre come il Manchester City di Pep Guardiola, il Chelsea ed anche il Brighton di Roberto De Zerbi.