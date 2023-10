Vlahovic al Napoli: bomba dalla Spagna

Una notizia bomba arriva direttamente dalla Spagna, sconvolgendo il campionato italiano: Vlahovic può lasciare la Juventus per andare al Napoli.

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia bomba proveniente dalla Spagna. Dusan Vlahovic, infatti, può lasciare la Juventus per approdare al Napoli di Rudi Garcia.

Già in estate il bomber serbo è stato spesso al centro di numerose voci di calciomercato, con diversi top club europei che si sono mossi per cercare di strapparlo alla vecchia signora. La Juventus alla fine ha deciso di puntarci ancora, ma non è escluso che nei prossimi mesi possa concretizzarsi l’addio.

Stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, infatti, il Napoli ha messo nel proprio mirino l’ex Fiorentina in caso di cessione per Osimhen. L’attaccante nigeriano non sta vivendo uno dei migliori momenti in Campania, e questo sta portando la dirigenza a guardarsi intorno per non farsi cogliere impreparata. Il nome di Vlahovic, però, non è l’unico che il club azzurro sta monitorando.

Possibile addio per Osimhen, non solo Vlahovic per il Napoli: tutti i nomi sul tavolo

Come detto, Victor Osimhen può salutare il Napoli la prossima estate. Il nigeriano, dopo i recenti dissapori con il club, pare intenzionato a salutare per provare nuove esperienze.

Tra i nomi che il presidente Aurelio De Laurentiis sta seguendo troviamo Dusan Vlahovic, che può lasciare Torino in caso di offerta importante. Il classe 2000, però, non è l’unico bomber che i partenopei stanno visionando per raccogliere l’eredità del nigeriano. Un altro grande attaccante che la dirigenza sta monitorando è Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

Lo spagnolo non ha mai nascosto di voler tornare nel nostro paese, e una chiamata del Napoli potrebbe convincerlo a chiedere al club biancorosso la cessione. Tra gli obiettivi troviamo anche Ivan Toney del Brentford e Moukoko del Borussia Dortmund.

Due obiettivi importanti, che bene stanno facendo nei rispettivi campionati. Su Toney, infatti, è già forte l’interesse di Arsenal e Chelsea, con il Napoli chiamato ad accelerare se ha intenzione di consegnarlo a Rudi Garcia.

Il nome di Vlahovic, però, è quello che più stuzzica la dirigenza, che vuole regalarsi un colpo da novanta in caso di separazione con Osimhen. Il club partenopeo è già al lavoro, con un nuovo attaccante che presto potrebbe raccogliere in eredità la maglia numero nove del calciatore che ha fatto la storia del Napoli. Il mercato dei bomber è già pronto ad infuocarsi.

