La Roma stringe i tempi: blitz prima che sia troppo tardi

La Roma vive un momento della stagione molto particolare, però Tiago Pinto è sempre attento ai profili per rinforzare la rosa

Sono giorni un po’ strani per la Roma. José Mourinho ha ricevuto tantissime critiche per l’inizio di campionato della sua squadra, con soli otto punti in sette partite conquistati e undici gol subiti e un tredicesimo posto in classifica. Una situazione che va assolutamente migliorata, visto che l’obiettivo dei giallorossi è arrivare in Champions League.

Lo Special One sa bene che non sarà semplice e bisognerà migliorare il gioco, trovando il miglior Paulo Dybala capace di sfornare assist come se niente fosse nei confronti di Romelu Lukaku.

Proprio questa qualità in attacco è il punto di forza della Roma in questa stagione. Tiago Pinto sa bene che migliorare questa rosa proprio in quel reparto è complicato senza effettuare una grande spesa sul mercato. Ma sa anche che c’è un giocatore molto interessante che può fare al caso di Mourinho.

Si tratta di Albert Gudmundsson, che con la maglia del Genoa si è messo in grande mostra proprio nel match contro la Roma, nella partita persa 4-1 dai giallorossi a Marassi. Una sconfitta che ha sollevato parecchie polemiche per il modo in cui la squadra di Mou ha giocato.

Roma, occhi puntati su Gudmundsson

Alla Roma piace molto Gudmundsson, autore di un grande inizio di stagione con la maglia del Genoa. L’attaccante islandese ha segnato quattro gol in otto partite tra Serie A e Coppa Italia, di cui uno proprio ai giallorossi, dove ha letteralmente spaccato in due la partita. In passato era stato seguito dal Napoli, che ha successivamente mollato la presa.

Adesso, il costo di Gudmundsson si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. Una cifra molto alta per le casse della Roma, che nelle ultime sessioni di mercato sta optando per l’acquisto di giocatori in prestito o a parametro zero.

Per Mourinho si tratterebbe di un giocatore perfetto da inserire in attacco, capace di giocare sull’esterno e di legare il gioco tra il centrocampo e l’attacco. Non è detto che però lo Special One resti allenatore della Roma anche in futuro.

Si è parlato molto di un addio di Mourinho dalla Roma, con diversi allenatori che sarebbero già stati contattati. Su tutti, Antonio Conte. L’allenatore leccese aspetta una chiamata dalla Serie A dopo la sfortunata esperienza al Tottenham, in Premier League. E i Friedkin hanno bisogno di uno come lui.