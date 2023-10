Calciomercato, De Ligt cambia squadra: ecco dove giocherà

Dopo l’addio alla Juventus, de Ligt è volato al Bayern Monaco: ora un nuovo cambio di rotta, la sua nuova squadra

Il centrale olandese del Bayern Monaco, classe 1999, è esploso definitivamente in Serie A con la maglia della Juventus. Ora in Germania non sembra più felice con Tuchel che gli preferisce Upamecano e Kim. Così l’ex giocatore della Juventus starebbe pensando di andare via: ecco la sua prossima squadra, la suggestione dell’ultim’ora.

Un fulmin a ciel sereno per il futuro di de Ligt. Il centrale olandese, considerato uno dei migliori al mondo, non sta attraversando un ottimo momento di forma. Le scelte di Tuchel sono state eloquenti con Upamecano e Kim sempre fissi al centro della retroguardia bavarese. Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio con novità dell’ultim’ora: ecco la suggestione per i prossimi mesi con la volontà di cambiare subito squadra.

Calciomercato, occasione de Ligt: l’occasione da urlo

Pochi minuti fa l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha svelato la possibile nuova destinazione per il centrale olandese. Un momento decisivo per prendere al volo l’occasione in vista del futuro. La sua volontà è quella di mettere in mostra il suo talento con continuità: ecco il colpo di scena decisivo.

Come rivelato da Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale Twitter la priorità del ManchesterUnited per la finestra di mercato di gennaio è quella di ingaggiare un nuovo difensore centrale. Nella lunga lista di ten Hag ci sarebbe proprio in pole Matthijs de Ligt, ma attenzione alle piste che porta ad Antonio Silva del Benfica e Jean-Clair Todibo del Nizza che continua a sorprendere tutti in Ligue1. Il centrale olandese sarebbe pronto all’addio immediato già a gennaio visto che è stato utilizzato poco finora da Thomas Tuchel.

Novità importanti per arrivare sempre più in alto dimenticando queste settimane sempre relegato in panchina. Un colpo di scena già a gennaio per andare a rinforzare la retroguardia dell’allenatore olandese. Il Manchester United ha iniziato la stagione non al massimo: l’ultima sconfitta in Champions League contro il Galatasaray ha fatto scattare vari campanelli d’allarme.

La dirigenza dei Red Devils non è affatto contenta di quello che sta accadendo in queste settimane: a gennaio sono pronti nuovi colpi. De Ligt è già stato avvisato: l’addio al Bayern Monaco è già nell’aria. La rivoluzione è appena iniziata con l’ex giocatore della Juventus che non sembra trovare pace nelle big d’Europa.