Dalla Roma alla Juve: i bianconeri pronti all’affondo

Un pilastro della Roma di Mourinho potrebbe finire alla Juventus nella prossima stagione. I bianconeri provano l’affondo

Le vie del mercato sono come al solito infinite e in questo caso riguardano un giocatore molto importante per i giallorossi che è finito nel mirino di Cristiano Giuntoli. La trattativa può decollare presto.

Di certo l’avvio di campionato della Roma non è stato dei più positivi, tra sconfitte pesanti e gioco che non decolla. Anche all’interno dell’ambiente giallorosso si è iniziato a criticare Mourinho e il suo operato, per la prima volta dall’arrivo del tecnico di Setubal. Una squadra scollata e senza idee, che ha perso la solidità difensiva dello scorso anno, ma non ha acquisito nemmeno un rendimento scintillante in avanti.

Il mercato aveva comunque portato volti nuovi e di un certo spessore, a fronte delle partenze di Matic e Ibanez (oltre ad altri giocatori di secondo piano). Sicuramente perdere due titolari del genere non è stato semplice, come indicato dallo Special One, ma di nomi per sostituirli ce ne sono a sufficienza. Uno di questi è Bryan Cristante, ormai leader di centrocampo e tornato ad occupare il ruolo di incursore come ai tempi dell’Atalanta. In questo primissimo scorcio di stagione vanta già 2 gol (contro Empoli e Genoa) e 2 assist.

Con Paredes che agisce da regista, il prodotto della Primavera del Milan può sganciarsi con maggiore disinvoltura, andando ad attaccare l’area avversaria.

La Juve pesca in casa Roma: Giuntoli vuole Cristante per sostituire Rabiot

Su Cristante ha messo gli occhi, da tempo, anche la Juventus. I bianconeri sanno che il futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere lontano da Torino e si stanno muovendo per trovare un sostituto di livello. Il centrocampista della Roma piace molto sia a Giuntoli che ad Allegri, per la grande duttilità tattica e la capacità di sapersi adattare a diversi compiti.

La Roma lo aveva prelevato dall’Atalanta nell’estate del 2019, pagandolo una cifra vicina ai 25 milioni di euro (più bonus). Il contratto gli è stato da poco rinnovato fino al 2027 e questo di certo rende la trattativa più ostica.

Giuntoli potrebbe voler inserire nell’affare anche il cartellino di qualche giocatore gradito nella Capitale (vedi Kostic) ma prima di parlare di accelerata decisiva bisogna aspettare. Di certo per la prossima estate questo potrebbe essere un affare da tenere sotto stretta osservazione, specie se i giallorossi dovessero fallire l’ingresso in Champions League.

