Non solo Premier: assalto totale a Dimarco

Assalto totale a Federico Dimarco: sulle tracce del terzino sinistro nerazzurro non solo i club della Premier League

Non solo Lautaro Martinez. L’Inter che guida, a braccetto con il Milan, la classifica di Serie A non è solo il ‘Toro’ argentino che con il poker di reti alla Salernitana ha scritto una pagina di storia del calcio italiano: nessuno prima dell’argentino aveva segnato 4 gol nel secondo tempo partendo dalla panchina.

Tra i protagonisti del brillante avvio dei nerazzurri impossibile non citare Federico Dimarco. Il terzino della Nazionale sta scrivendo una pagina di storia nerazzurra visto che ha sfatato la ‘maledizione del terzino sinistro’. Dall’affrettata e improvvida cessione di Roberto Carlos al Real Madrid, contribuendo a farne le fortune, tanti si sono succeduti nel suo ruolo negli ultimi 27 anni ma nessuno prima di Dimarco in grado di in grado raccoglierne davvero l’eredità.

L’eurogol con cui l’estero nerazzurro ha mandato al tappeto l’Empoli non sfigura nella galleria dei capolavori balistici dell’ex terzino dei Blancos e della Selecao, la cui fama è legata alle micidiali punizioni, anche da distanze siderali, “a tre dita”.

Non solo Premier League: Dimarco nel mirino anche del Real Madrid

Dunque, Federico Dimarco, prodotto del vivaio nerazzurro e che si è fatto le ossa prima in prestito al Sion, in Svizzera, e poi all’Hellas Verona, dove si è messo in mostra, è uno dei calciatori copertina che la Serie A può vantare. Inevitabile, quindi, l’interesse nei suoi confronti dei top club europei, in primis quelli della Premier League.

Ma non solo. Con all’attivo al momento 1 gol e 3 assist in 7 apparizioni l’elenco dei corteggiatori di Dimarco si allunga di prestazione in prestazione. Infatti, ai top club della Premier, secondo i media iberici, si è aggiunto il Real Madrid che potrebbe prenderlo in considerazione per rinforzare l’out di sinistra nella prossima sessione estiva di mercato dal momento che Ferland Mendy, anche a causa di problemi fisici, non dà adeguate garanzie.

Anche se, sempre secondo i media spagnoli, in pole position c’è Alphonso Davies, il tecnico delle merengues, Carlo Ancelotti, sta esercitando pressioni sul consiglio direttivo affinché valuti seriamente la possibilità di ingaggiare il terzino nerazzurro al posto di Davies.

Tuttavia, non sarà semplice ammirare in camiseta blanca Federico Dimarco sia perché quest’ultimo di recente ha espresso fedeltà ai colori nerazzurri sia perché il Consiglio direttivo della Casa Blanca sembra voler puntare su Davies.

Ma la stagione è ancora lunga e se Dimarco continuerà a esprimersi sugli stessi livelli di questi ultimi tempi, dopo aver sfatato la ‘maledizione del terzino sinistro nerazzurro’, di sicuro ribalterà le gerarchie del Consiglio direttivo del Real Madrid.

