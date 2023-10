Napoli, chi paga per il caso Osimhen: il messaggio parla chiaro

A Napoli ha tenuto banco e in ansia la questione legata a Victor Osimhen: adesso c’è chi si è fatto da parte.

A Napoli ciò che è accaduto con Victor Osimhen ha senza dubbio preoccupato un intero ambiente. Prima l’apparente mancanza di feeling con Rudi Garcia, poi gli errori sul campo (specialmente quello dal dischetto contro il Bologna). Ma la fase acuta si è avuta con tutto quello che è accaduto via social, tramite ‘TikTok’. Sono state perciò prese delle decisioni di non poco conto in merito.

Osimhen è tornato a segnare al Napoli e i tifosi hanno tirato un sospiro di sollievo. Anche se comunque continua a tenere banco la questione legata al suo rinnovo di contratto. Ma almeno sotto il punto di vista delle prestazioni in campo, il nigeriano sembra essere tornato quello di sempre.

In ogni caso, è stata presa dal club una decisione che ha riguardato proprio la gestione dei social. O per lo meno a chi questa è stata affidata per parecchio tempo. Alessio Fortino non è infatti più il Social Media Executive del Napoli. È stato reso ufficiale proprio da lui, tramite ‘Instagram’ dove ha parlato della fine del rapporto con il club. Complice ovviamente anche quanto accaduto con Victor Osimhen, il cui agente non ha reagito bene dopo alcuni video pubblicati su ‘TikTok’ da parte del club stesso. Da lì è partito un vero e proprio caso.

“Oggi – ha scritto Fortino con un post pubblicato su ‘Instagram’ – dopo 805 giorni, termina la mia avventura professionale con la SSC Napoli. Per molti questo lavoro sarebbe paragonabile ad un sogno, per me è stata la semplice realtà quotidiana: una realtà costruita sull’impegno e alimentata dalla continua voglia di imparare e mettersi in gioco”.

E poi ancora: “Non posso fare a meno di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i colleghi, collaboratori, partner e tifosi incontrati durante questo lungo percorso per aver reso questa esperienza così speciale”.

Per poi concludere scrivendo: “Lascio l’azienda con un bagaglio di ricordi straordinari e l’entusiasmo per le nuove avventure che mi attendono. Grazie ancora per tutto e a presto! Alessio”. Una situazione, questa, che ha trovato diversi messaggi dalle parti coinvolte. In primis da Victor Osimhen che ha chiarito la propria posizione su ‘Instagram’ e poi da parte appunto di Fortino che ha cambiato la propria rotta e si dirigerà verso nuovi orizzonti.