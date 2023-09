Occasione Milan, gratis in estate: è lui il prescelto

Il Milan vive il presente senza smettere di programmare il futuro, perciò ha individuato un giocatore da tesserare la prossima estate.

La vittoria per 3-1 in casa del Cagliari e la sconfitta inaspettata dell’Inter a San Siro contro il Sassuolo, riposizionano il Milan in vetta alla classifica. I rossoneri hanno gli stessi 15 punti dei primatisti cugini nerazzurri e si avvicenda un confronto testa a testa fino al termine della stagione, col Napoli che tenta la risalita per difendere il titolo di campione d’Italia.

Ciò comunque non porta la dirigenza del Milan ad occuparsi soltanto del presente. Una parte di attività è sempre rivolta a incrementare il progetto e quindi rivolge l’attenzione ai giocatori di altri club, che potrebbero essere acquistati durante la prossima sessione di calciomercato. Non bisogna perdere alcuna occasione, perciò gli occhi devono restare sempre ben aperti.

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, in tal senso per il Milan ci sarebbe un ritorno di fiamma. Sebbene mister Pioli non possa non dirsi soddisfatto per un calciomercato che ha portato nuova linfa ai vari reparti e giocatori di estremo talento, ci sono ancora delle piccole defezioni e una delle principali riguarda la corsia di sinistra. I rossoneri ad oggi non hanno un vice Theo Hernandez sul quale contare, ma potrebbero averlo individuato in Liga.

Milan, scelto il vice Theo Hernandez: arriverà dalla Spagna

L’esordio di Davide Bertesaghi soddisfa la società, ma è pur sempre un giovane di 17 anni, che ha bisogno di crescere con serenità e al quale difficilmente potrebbero essere assegnati di già compiti di leadership come con Theo o la fascia in occasione di gare di un certo rilievo. Per tale motivazione, la società ripensa a Juan Miranda del Betis Siviglia.

Il Milan vorrebbe approfittare della scadenza di contratto prevista per il prossimo giugno, per portarlo a costi davvero contenuti in Serie A. Il parametro zero sarebbe ideale, servirebbe soltanto convincerlo con un buon riscontro economico in termini di ingaggio.