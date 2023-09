Milan sotto tiro, Leao adesso è un problema

Rafael Leao ancora una volta nel mirino della critica con il campione portoghese che è stato attaccato da un ex rossonero.

Un ex calciatore del Milan ha attaccato Rafael Leao per le sue prestazioni lasciando di sasso i tifosi rossoneri per il paragone fatto.

L’inizio di stagione di Rafael Leao è stato sicuramente positivo con il giocatore che è risultato decisivo in più di un’occasione, venendo criticato però in occasione del gol sbagliato contro il Newcastle che è costato la vittoria alla squadra di Pioli. Un errore arrivato però al termine di un’azione che il numero 10 del Milan aveva di fatto costruito dal nulla, prima con un colpo di tacco a centrocampo e poi saltando due avversari in dribbling.

Milan, Leao nel mirino di Cassano: che attacco

A criticare il talento portoghese del Milan è stato ancora una volta Antonio Cassano. L’ex Milan ed Inter non ha mai avuto una predilezione per l’ex Lille ed alla Bobo Tv ha ribadito il concetto accostando la punta rossonera ad un calciatore forte ma mai esploso veramente.

Durante l’ultima partita della Bobo Tv, Cassano ha così commentato il numero 10 rossonero: “Non è né carne né pesce, a me ricorda Martial. I calciatori forti spaccano le partite ma il Milan di campioni non ne ha”. Un attacco ad un calciatore che da esterno offensivo negli ultimi due anni ha messo a segno rispettivamente 14 e 16 reti più un alto numero di assist e che in questo primo scorcio di campionato è già a quota tre reti.

Oltre ai freddi numeri è però lampante come Leao sia il faro della squadra rossonera con i compagni che spesso si appoggiano a lui per dare vita alla fase offensiva. In occasione del derby perso per 5-1 contro l’Inter, il portoghese è stato uno dei pochi a provarci fino alla fine creando un paio di occasioni da rete e mettendo a segno il gol della bandiera rossonera.

Un calciatore che negli ultimi anni ha dimostrato di essere determinante nel campionato italiano, attirando su di se le attenzioni delle big europee. Real Madrid, Barcellona, Chelsea e PSG hanno già chiesto informazioni sul classe 1999 che ha di recente rinnovato il contratto con il club meneghino. Tifosi del Milan che sperano di vederlo ancora a lungo in rossonero resistendo alle sirene delle big, pronte a bussare nuovamente alla porta del club meneghino per cercare di portare via il numero 10.