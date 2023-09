Marquez, stentano tutti a crederci: è il suo piano C

Stando alle ultime indiscrezioni Marc Marquez starebbe pensando a una mossa che ha dell’incredibile: tutto sul futuro del campione spagnolo.

Uno degli argomenti più caldi in MotoGP è senza dubbio il futuro di Marc Marquez. Al momento non è chiara quale sarà la scelta del plurititolato campione spagnolo, che ha mostrato più di qualche insofferenza dopo aver effettuato i primi test con il prototipo Honda per il 2024.

Da diverse settimane, infatti, si rincorrono voci che vogliono il pilota spagnolo pronto a lasciare la casa nipponica per tentare una nuova avventura. L’indiscrezione che circola insistentemente è quella che vuole Marquez in procinto di passare alla Ducati del Team Gresini, anche se finora non è arrivato alcun segnale in tal senso da parte dell’ex campione del mondo.

Inoltre c’è anche chi ritiene che alla fine Marc Marquez non lascerà la Honda perché troppo legato al colosso giapponese. La verità starebbe nel mezzo, almeno stando alla clamorosa voce appena giunta dalla Spagna. Secondo la stampa iberica, infatti, la Honda sarebbe disposta a lasciar andare Marquez, ma soltanto in prestito.

Marquez in prestito alla Ducati: la voce scatena i tifosi

Per farla breve, il sei volte campione MotoGP sarebbe pronto a salire in sella alla Ducati del Team Gresini, ma questo matrimonio durerà soltanto un anno. Nel 2025, infatti, Marquez potrebbe tornare alla Honda per guidare una moto davvero in grado di competere per le prime posizioni.

Il quotidiano spagnolo AS parla chiaramente di ‘piano C’, alternativo al passaggio definitivo alla Ducati del Team Gresini o a qualche altro team. Una voce che però non riesce comunque a convincere gli scettici. In tanti, infatti, pensano che Marquez non riuscirà mai a liberarsi del contratto con la Honda a causa delle super penali e delle varie clausole.

Inoltre, non si può non sottolineare che difficilmente la Ducati sarebbe disposta a dare una sua moto a un pilota sotto contratto con una casa rivale. Tuttavia l’ipotesi del prestito resta suggestiva e alla fine potrebbe diventare davvero la pista più percorribile per Marc Marquez.

Il direttore sportivo della Ducati Corse, Paolo Ciabatti, si è limitato a dire che il Team Gresini sembra avere l’opportunità di accogliere Marquez e che sostanzialmente si stia attendendo la decisione del campione spagnolo. Già durante il prossimo Gran Premio del Giappone potrebbero emergere delle novità interessanti sul futuro dell’attuale pilota della Honda.