Allegri riabbraccia una stella, clamoroso ritorno alla Juve

Allegri riabbraccia una stella. Forse la maniera migliore per superare l’amarezza della prima sconfitta stagionale in campionato. Di chi stiamo parlando?

Chiodo scaccia chiodo. Con la vittoria contro il Lecce nel turno infrasettimanale la Juve di Max Allegri ha scacciato le polemiche per le ultime deludenti prove.

La sconfitta di Reggio Emilia ha lasciato un segno profondo nell’ambiente bianconero. Non solo e non tanto perché ci si è imbattuti nella prima sconfitta della stagione, ma soprattutto perché sembra quasi essersi interrotta una magica atmosfera. Nel pomeriggio nerissimo del Mapei Stadium la formazione di Massimiliano Allegri è sembrata nuovamente sprofondare in quel vuoto limbo che ha caratterizzato l’altrettanto nerissima stagione passata.

Errori grossolani, dovuti essenzialmente a paurosi cali di attenzione che non possono non inquietare il tecnico livornese. Allegri, alla vigilia della partita della Juve contro Berardi e compagni, aveva lanciato l’allarme. C’è troppa euforia, aveva detto, troppo entusiasmo attorno alla Juventus. Non è stato ascoltato o non forse non si è fatto comprendere nella maniera migliore.

Anche i tifosi della Juventus sono rimasti sconvolti dalla non-prestazione della loro squadra del cuore. E come avviene in questi si sono adoperati per fornire a Giuntoli i loro consigli per gli acquisti.

Allegri riabbraccia una stella

Cristiano Giuntoli, subito dopo la disfatta emiliana, ha catechizzato tutti i giocatori, uno per uno, dicendo loro che occorre voltare immediatamente pagina fin dalla prossima partita. Il match contro il Lecce ha visto una reazione dei bianconeri che – ora – vogliono continuare su questa strada.

I disastri difensivi della Juventus, che hanno visto come protagonisti, in negativo, Szczesny e Gatti, hanno fatto scattare l’allarme tra i tifosi bianconeri che hanno preso parte numerosi a un sondaggio lanciato dall’account Twitter di calciomercato.it. E’ stato loro richiesto chi dovrebbe acquistare la Juventus nel mercato di gennaio per cercare di risolvere il problema difensivo emerso in maniera così evidente nel pomeriggio di Reggio Emilia.

Le sciagurate sviste difensive hanno fatto montare, tra i tifosi della Juventus. un’inarrestabile nostalgia nei riguardi di un campione che ha lasciato la formazione bianconera soltanto un anno fa. Quasi il 53% di coloro che hanno partecipato al sondaggio hanno invocato l’immediato ritorno di Matthijs de Ligt. Sarà per via anche del difficile momento che fino a qualche giorno fa sembrava vivere il centrale olandese nel suo club, il Bayern Monaco.

E’ bastata, però, una sola partita, impreziosita da una sua realizzazione, a portare il sereno in Baviera e ad allontanare qualsiasi polemica che lo riguardi. Il ritorno del forte centrale olandese a Torino è destinato pertanto a rimanere soltanto un sogno dei tifosi bianconeri. Per dimenticare in fretta Reggio Emilia Allegri dovrà accontentarsi di quello che ha attualmente a disposizione. Forse è proprio questo che angoscia il popolo bianconero.