Juve, sostituzione Allegri: arriva l’annuncio ufficiale

In casa bianconera ancora viva la riflessione dopo l’inattesa sconfitta col Sassuolo. I possibili scenari.

La Juventus ha visto cambiare il proprio umore dopo io 4-2 incassato al Mapei Stadium. La Vecchia Signora era arrivata in Emilia convinta di proseguire la striscia di quattro risultati utili consecutivi. La papera di Szczesny prima, valsa l’1-0 neroverde, quindi la folle autorete, hanno fissato lo score finale sul 4-2. A sorprendere alla Continassa è stata l’involuzione osservata dopo la buona prova offerta in casa contro la Lazio.

Contro i capitolini infatti si erano visti corsa, attenzione e capacità di tradurre ogni palla in gol, o quasi. Diversamente, contro gli uomini di Alessio Dionisi, anche quando la contesa dava la chance di portare a casa almeno un punto, i bianconeri sono apparsi lontani mentalmente dalla gara, proprio il primo nemico di cui spesso parla Massimiliano Allegri

Per il tecnico toscano infatti, “vincere non è mai scontato e tutte le gare vanno giocate con la stessa determinazione”. Stavolta i suoi ragazzi non l’hanno ascoltato. La vittoria contro il Lecce di misura ha calmato parzialmente gli animi, ma in casa bianconera non si può più sbagliare, chiunque ormai segue questo mantra.

Da Torino: “Allegri sereno. Non credo si valuti un cambio”

Come sempre, in casa Juventus ai primi scricchiolii a finire nel mirino è proprio l’allenatore. Forte di un contratto fino al 2025 da oltre 7 milioni netti l’anno, Allegri si sente al riparo da eventuali ribaltoni. A sostegno del suo lavoro, va detto che la Juventus, senza Paul Pogba, a centrocampo perde una pedina unica per caratteristiche fisiche e tecniche. Del momento bianconero, ai microfoni di TvPlay, ha parlato Alberto Mauro.

“Credo un intervento sul mercato a Gennaio non fosse nelle previsioni, ma si è trovata a perdere Pogba. Sono convinto fosse un giocatore su cui poteva puntare, anche se inizialmente solo dalla panchina”, ha dichiarato il direttore di Juventusnews24. Soprattutto in caso definitiva di squalifica per doping, spiega il giornalista, “credo che un intervento sul mercato ci possa essere. Dipenderà dalle questioni finanziarie e dal bilancio, bisogna vedere che margine avrà Giuntoli”, ha aggiunto.

Va detto che la Vecchia Signora viene da una stagione nella quale, al di là delle vicissitudini extra-campo, gli infortuni hanno avuto un peso specifico. Pogba di fatto ha saltato tutto lo scorso anno, Dusan Vlahovic è stato perseguitato dalla pubalgia, lo stesso Federico Chiesa ha giocato con continuità solo a fine anno, senza mai peraltro raggiungere il top.

A tutto questo Allegri ha replicato schierando una squadra imbottita di ragazzi provenienti dalla Juve Under 23, la Next Gen. Risultati che, al netto della penalizzazione, avrebbero visto i bianconeri terzi in classifica. Sul futuro di Allegri lo stesso Mauro appare sereno. “Ci sono state tante critiche in questi due anni, tornate prepotenti dopo la sconfitta. Non ci sono segnali di ragionamenti su Allegri”.

Per il cronista, la Continassa ha fatto una scelta definitiva sul tecnico. “Allegri mi è parso molto sereno. In questo è molto bravo. Discorso diverso a Giugno, dove con condizioni particolari avvicinandosi la scadenza di Allegri si potrebbe ragionare diversamente”, ha concluso.

