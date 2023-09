Insigne, la foto con Messi fa infuriare i tifosi: ha chiesto scusa

Dopo la foto con Lionel Messi che ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli, Lorenzo Insigne ha chiesto scusa

Anche oltreoceano Lorenzo Insigne fa indignare i tifosi del Napoli. Lorenzinho nella sua lunga esperienza con la maglia del Napoli ha sempre diviso il popolo azzurro. Infatti, nonostante sia con 122 gol in 432 presenze il secondo migliore marcatore del Napoli all time (davanti ha solo Dries Mertens), Lorenzo Insigne ancora oggi viene criticato da un buona fetta della tifoseria partenopea.

Certo, il talento di Frattamaggiore non fa nulla per non attirarsi gli strali dei suoi ex tifosi che, comunque, non gliene passare liscia una. Questa volta, però, Lorenzinho l’ha fatta troppo grossa per sperare nella clemenza dei suoi ex tifosi.

In breve i fatti. Nella notte tra il 20 e il 21 settembre è andato in scena il match della MLS tra l’Inter di Miami di Lionel Messi e il Toronto di Insigne, terminato 4-0 per la squadra allenata dal ‘Tata’ Martino.

Match che è salito alla ribalta della cronaca non solo per il pesante ko dei floridiani ma anche per l’infortunio di Messi che è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo, imitato da molti fan del club di Miami che hanno abbandonato lo stadio subito dopo la sostituzione della Pulce argentina.

Insigne: “Non era mia intenzione fare alcun tipo di paragone”

Ebbene, a fine gara Insigne ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo immortala in campo con la ‘Pulga’ argentina accompagnata dalla didascalia “con il migliore della storia” e con tanto di emoji della capra (in inglese ‘goat’ è appunto la ‘capra’) che da anni è il simbolo utilizzato per indicare il GOAT (acronimo inglese per “Greatest of all time”, “Il migliore di tutti i tempi”).

‘Scherza con i fanti e lascia stare i Santi’, recita un popolare adagio. A maggior ragione se i santi solo quelli del calcio. Eh sì, per i napoletani Diego Armando Maradona non è semplicemente il più grande di tutti i tempi, è una sorta di santo laico, insomma l’alter ego di San Gennaro.

Inevitabile la levata di scudi dei scudi dei tifosi azzurri per difendere l’onore del loro santo patrono calcistico, detronizzato addirittura da un loro concittadino nonché ex capitano della loro squadra del cuore. Evidentemente la distanza fisica ed emotiva da Napoli impedisce a Insigne di essere ancora in sintonia con i suoi concittadini.

Comunque, un’ondata di indignazione sui social network che ha spinto Lorenzinho, per evitare di venirne travolto, a metterci una toppa pubblicando una foto di Maradona con a corredo una didascalia in cui, tra l’altro, si professa un adepto del culto del ‘D10S’ del calcio: “Ci sono alcune fedi, che vanno al di là del calcio giocato, Maradona è inciso nel cuore e sulla pelle di tutti noi napoletani. Non era mia intenzione fare alcun tipo di paragone. Il mio unico DIOS10 è e sarà sempre Diego Armando Maradona“.

