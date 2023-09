Isco sbarca in Serie A, colpo per lo Scudetto a gennaio

Il mercato di gennaio si preannuncia altamente spettacolare ed una big si è messa al lavoro per piazzare un colpo da sogno. L’obiettivo è portare in Serie A un campione come Isco ed il momento è quello propizio. Andiamo a vedere le ultime da questo punto di vista.

Dopo alcuni anni bui, resi infernali da una serie di infortuni davvero senza precedenti, Isco al Betis Siviglia sembra essersi ritrovato. Il campione spagnolo è tornato a brillare ed ora non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dal momento che non è più giovanissimo, sa che i tempi stringono e vuole regalarsi una nuova chance da protagonista assoluto. In tal senso una big è pronto ad accontentarlo offrendogli anche la possibilità di giocare la prossima edizione della UEFA Champions League. Ma anche quella attuale. La Serie A, in tal senso, si sta preparando ad abbracciare uno dei calciatori più talentuosi in senso assoluto. Vediamo i dettagli di questa indiscrezione che sa tanto di bomba.

Serie A, arriva l’ex Real Madrid

Tra i protagonisti del grande calcio sta per tornare Isco Alarcon. Al Real Betis dopo le esperienze negative degli ultimi anni al Real Madrid prima ed al Siviglia poi si è ritrovato regalando sprazzi di gioco impressionanti. Ed ora anche l’Italia a breve potrebbe ammirare i colpi di un genio del genere.

Stando a quanto raccontato da “Todofichajes.com“, l’Inter ha messo nel mirino l’ex Real Madrid per la prossima stagione. Lo spagnolo, infatti, con il Betis ha solo un anno di contratto e quindi già a gennaio può accordarsi con chiunque. I nerazzurri ci starebbero pensando per la prossima annata, ma attenzione a gennaio. Potrebbe essere anticipato il suo arrivo visti i costi contenuti dell’operazione, anche per bruciare la concorrenza.

Inter, per gennaio obiettivo Isco

Con la maglia del Betis Siviglia, come detto, si è rilanciato in maniera importante, anche grazie alla presenza di Manuel Pellegrini, il tecnico che lo ha fatto consacrare ai tempi del Malaga. Ora l’Inter per lui rappresenterebbe una grandissima chance, anche perché il gioco di Inzaghi sarebbe molto congeniale al suo gioco e che lui, a sua volta, potrebbe rappresentare una freccia differente per l’ex Lazio. Potrebbe, in tal senso, agire sia alle spalle di Lautaro Martinez che da interno di centrocampo, visto che si è molto completato nel corso del tempo.