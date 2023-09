Esonero Pirlo: la società ha deciso, a breve l’annuncio

La Sampdoria ha preso una decisione in merito all’esonero di Andrea Pirlo: l’annuncio è atteso a breve.

L’inizio di stagione continua ad essere un incubo per la Sampdoria che nel turno infrasettimanale si è fatta sconfiggere anche dal Como nella sfida valevole per la sesta giornata di Serie B.

I blucerchiati, che sono partiti con un -2 in classifica per inadempienze finanziari, hanno ottenuto un solo successo in 6 giornate e sono attualmente quartultimi con soli 3 punti. Una classifica che piange e che nessuno avrebbe mai immaginato ad inizio campionato, soprattutto vedendo la rosa del club genovese che ora sta riflettendo seriamente sul futuro di Andrea Pirlo.

Quando l’ex tecnico di Juventus e Karamguruk fu annunciato come nuovo allenatore c’era stato grande entusiasmo, ma quest’ultimo si è affievolito man mano ed ora anche i tifosi iniziano ad essere stufi dopo questi brutti risultati. Per questo motivo la dirigenza della Sampdoria sta valutando in maniera attenta il da farsi ed avrebbe già deciso cosa fare con Pirlo, tanto che l’annuncio sul futuro del tecnico sarebbe atteso nelle prossime ore

Sampdoria, deciso il futuro di Pirlo

La sconfitta dello scorso weekend contro il Parma aveva messo in serio dubbio la continuità di Pirlo sulla panchina della Sampdoria, ma il club blucerchiato ha deciso di confermare la propria fiducia al tecnico, chiedendo però un cambio di rotta immediato. Un cambio di rotta che, almeno in questo turno infrasettimanale, non c’è stato ed i liguri sono caduti ancora una volta, venendo sconfitti 1-0 dal Como.

Tuttavia, come raccontato da Genova24.it, ci sono stati dei miglioramenti dal punto di vista del gioco e della difesa, dove la Sampdoria ha commesso un solo errore, purtroppo fatale. Ma è da questa prestazione che il club blucerchiato può e deve ripartire ed è per quanto mostrato in campo che la dirigenza avrebbe deciso di confermare di nuovo Pirlo.

Un annuncio sul futuro del tecnico sarebbe atteso nelle prossime ore, ma tutto fa pensare che la scelta della Sampdoria sarà questa. Una scelta dettata anche dalla situazione economica non rosea del club blucerchiato che sa di rischiare parecchio esonerando Pirlo e dovendo poi mettere sotto contratto un altro allenatore, avendone poi due a libro paga.

L’allenatore blucerchiato, però, è ora chiamato davvero a fare risultato già a partire da domenica prossima quando a Genova arriverà il Catanzaro, sesto in classifica ed avversario tutt’altro che facile. Tuttavia, un successo permetterebbe alla Sampdoria non solo di ripartire, ma anche di ritrovare un po’ di entusiasmo in un inizio di stagione che finora ha solo regalato delusioni a squadra e tifosi.