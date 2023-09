Garcia via, c’è il nome del sostituto: contatti già avviati

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia vive un momento molto delicato: dopo l’inizio difficile in campionato rischia seriamente la panchina.

Un impatto difficile quello di Rudi Garcia con il Napoli. Non era facile per nessuno raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti, dello scudetto vinto dominando e di un calcio di altissima qualità.

Compito non facile per qualsiasi allenatore, soprattutto perché l’addio di Spalletti è stato mal digerito dai calciatori, e a maggior ragione dall’ambiente. Il compito del nuovo tecnico azzurro è quindi molto complicato. Garcia ha reso forse le cose ancora più difficili, in quanto ha provato a imprimere la sua idea di calcio sin da subito, con l’effetto di snaturare il modo di giocare al quale il Napoli era abituato. Cambi tattici forse troppo radicali, che hanno snaturato la squadra che molto spesso dominava gli avversari.

E infatti i calciatori hanno mal recepito le novità, con la conseguenza che oltre dei risultati non entusiasmanti in campionato. Per tutti questi motivi la posizione dell’allenatore francese sembra già in pericolo. L’ultima vittoria contro l’Udinese ha sembrato raddrizzare le cose, ma il tecnico francese non può permettersi passi falsi, il Napoli deve continuare su questa strada altrimenti lui sarà il primo a pagarne le conseguenze.

Garcia rischia la panchina: c’è già un nome per sostituirlo

Prima le vittorie e poi anche un bel gioco che possa “placare” l’ansia dei nostalgici di Spalletti. Ma se ciò non dovesse accadere un cambio di allenatore non solo non è escluso, ma diventa anche probabile. De Laurentiis aspetta risposte immediate e valuta alternative.

Non ci sono conferme su eventuali contatti con altri allenatori, ma le idee sono senz’altro già in circolo. Il nome che emerge è quello di un altro francese, Christoph Galtier, ex allenatore del Paris Saint Germain e già sondato questa estate. De Laurentiis lo voleva a Napoli, ma all’epoca il tecnico era ancora sotto contratto ed era in trattativa per liberarsi.

Adesso è ufficialmente svincolato, e resta forse il nome più appetibile. Anche se viene spontaneo chiedersi se De Laurentiis davvero chiamerebbe un altro francese. Si tratta sicuramente di luoghi comuni, ma c’è il rischio che anche Galtier possa “non fare presa” su ambiente e squadra, visto che come atteggiamenti ricorda un po’ Garcia.

Però è anche vero che non ci sono nomi particolarmente appetibili tra i tecnici svincolati. Per questo la riflessione di De Laurentiis è appena iniziata, e la volontà è sicuramente quella di evitare l’esonero dell’allenatore.